Roberto García Moritán reveló por qué Pampita no hace declaraciones sobre los rumores de crisis

Los últimos días son muy revolucionados para Pampita y Roberto García Moritán al convertirse en los protagonistas de los rumores del momento, que indica que decidieron ponerle fin a su relación, tras cinco años de amor. Si bien ambos se habían llamado a silencio al respecto, las especulaciones sobre los supuestos motivos de la ruptura llevó al empresario a realizar un descargo; mientras la modelo optó por no hablar. Posteriormente, fue él quien aseguró que ella se mantendría en esa postura y el por qué.

El descargo de Roberto García Moritán

El jueves por la tarde, Roberto García Moritán mediante su cuenta de Instagram se pronunció respecto a los rumores sobre su relación con Pampita. Es que desde hace varios días se especula sobre la ruptura de la pareja, y se habló sobre infidelidades por parte del político, donde se involucraron nombres de reconocidas figuras del mundo del periodismo y política.

Este habría sido el punto culmine que llevó a Morián a realizar su descargo. “No existe infidelidad ni hay tercero en discordia. Hace 5 años que estamos juntos, sí, con mejores y peores momentos como todas las parejas, pero no estamos separados”, introdujo. Y agregó: “Seguimos priorizando el amor que nos tenemos y a nuestra maravillosa familia. Sean respetuosos con sus opiniones, por favor”.

De esta manera, dejó en claro que su pareja sigue en marcha Sin embargo, lo que llamó la atención fue la reacción de Pampita ante esta publicación en redes sociales: solo puso Me gusta. La modelo no expresó palabra al respecto, una postura particular ya que suele desmentir cuestiones, cuando se habla de algo que no es cierto.

Roberto García Moritán explicó el por qué el silencio de Pampita

Posteriormente a publicar sus palabras en las redes sociales, Moritán habló en el ciclo Pocos Correctos (eltrece), donde mediante una llamada telefónica aseguró que junto a Pampita apuestan a su amor, en medio de semanas complicadas para la relación. Si bien no mencionó la palabra crisis, dio a entender que es lo que está sucediendo entre ellos.

Pero también, explicó por qué la modelo decidió no hacer su descargo ante los rumores. “Lo hablamos y la verdad es que la semana pasada para nosotros fue muy difícil y decidimos que la propia acción hablara por sí misma. Nosotros no tenemos nada que andar explicándole a los demás. ¿Qué les importa a los demás nuestra intimidad?”, indicó. Y agregó: ”Aparte, en la sola decisión de apostar de nuevo al amor con todo y salir a la fiesta de unos amigos el fin de semana, y de volver a nuestra rutina, estábamos respondiendo de alguna manera”, indicó.

De esta forma, el también empresario dejó en claro que la modelo no hablará del asunto. Asimismo, indicó que la pareja atraviesa un momento en el que se está volviendo a encontrar y la especulación sobre crisis e infidelidades "no ha ayudado para nada". Y agregó: "Pero estoy seguro que lo vamos a superar por el amor que nos tenemos”.