Chikabela: Comunicación, Conducta y Herramientas Terapéuticas para Mejorar Tu Vida Personal y Profesional

CREDITO CARAS

1. ¿De qué manera las herramientas conductuales pueden mejorar la comunicación interpersonal en el ámbito profesional?

A medida que se trabajan las conductas de comportamiento, todo lo demás mejora. Aquí, hablamos de gestionar emociones: ansiedad, miedos, enojos, incomodidad y estrés. Al poner la lupa en cada situación, se plantean alternativas de respuesta diferentes, lo que permite mejorar no solo la comunicación, sino también el ambiente en el que nos movemos. Gestionar correctamente las emociones facilita el desarrollo de relaciones profesionales más saludables y efectivas.

2. ¿Cómo influye el Tarot en la toma de decisiones dentro de la asesoría comunicacional?

El Tarot es una herramienta guía que puede ofrecer una mirada más profunda y reflexiva sobre diferentes situaciones, pero no es definitorio por sí solo. Es importante tener una mirada consciente y responsable. Para quienes no lo saben, el médico y psiquiatra Carl Jung lo utilizaba como apoyo en la psicología analítica, y hoy en día sigue siendo anexado por muchos profesionales. Cuando se usa con conciencia, puede ser una herramienta muy valiosa en la toma de decisiones, ya que ofrece nuevas perspectivas que quizá no habíamos contemplado.

3. ¿Cómo te definís?

Me defino como una cuestionadora que siempre tuvo mucho de soñadora. Desde chica decidí explorar la vida cuestionando los conceptos preexistentes, dudando de lo establecido y buscando construir mi propia verdad. Ese recorrido me permitió formarme como comunicadora y poner todo ese aprendizaje al servicio de la asesoría comunicacional.

4. ¿Qué es para vos comunicar?

Comunicar es dar. Es abrirte, brindar o compartir conocimiento, información, herramientas o incluso emociones. Cuando te comunico algo, te estoy invitando a formar parte de ese saber, a ser parte de lo que estoy viviendo o experimentando.

5. ¿Cómo fusionás la asesoría comunicacional con las herramientas conductuales?

El primer paso es siempre una escucha activa, que forma parte esencial de la comunicación efectiva. La idea es acompañar al otro, crear un espacio de confianza donde pueda abrirse y comunicar su conflicto o lo que siente, sintiéndose cuidado. Después, proponemos un espacio de reflexión, donde se puede ver la situación con mayor perspectiva. En base a eso, trabajamos las conductas que puedan mejorar la situación, ofreciendo alternativas diferentes ante los desafíos cotidianos. Es un proceso que requiere disciplina y paciencia en el tiempo.

Contacto:

Instagram: @chika.bela