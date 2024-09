¿Cómo describirías a los primeros números?

CREDITO CARAS

Vamos a comenzar describiendo a la tríada individual, en dónde figuran el hombre, la mujer y el hijo, representados por la vibración número #1 #2 y #3.

El número #1 es el número más masculino de todos; el más activo, el que prefiere hacer algo a quedarse quieto. Se dice que son más hacedores que soñadores. De hecho en más de una oportunidad, puede ser que ejecute sin pensar. Simplemente hace cosas. Tipo de personalidad del #1, "el líder". El 1 está acá, en este plano, para liderar, diferenciándose de la media. Acá van a aparecer cualidades propias del número mismo, cómo ser, por ejemplo: yo soy el uno, yo soy el mejor, yo soy único, yo soy diferente, yo soy especial. Más bien "yo yo yo yo". El #1 es el YO, es la identidad. Este número va a tener como tarea, aprender a avanzar en su camino, teniendo en cuenta que hay gente adelante y que esa gente también merece su consideración.

El número #2 es el más femenino de todos; el más receptivo; El que prefiere esperar y ser paciente. Pues si, es todo lo contrario a la descripción anterior, pues el #1 es el día y el #2 es la noche. También conocido como el Papá y la Mamá o el sol y la luna. Tipo de personalidad del #2, "el mediador". El #2 está aquí para intermediar, para conciliar, para calmar las aguas. Es una vibración que prefiere callar que decir, con tal de mantener la paz y la armonía en todo, en el ambiente y en los vínculos. El #2 es puro ello, puro prójimo, puro dos. No le da igual, si el de al lado se siente bien o mal. Quiere que se sienta bien y hace lo posible para ayudarlo. El trabajo aquí pasa por desarrollar el carácter y por aprender a poner límites saludables, para que no se abusen de su bondad.

El número #3 en cambio es un mix. Se dice que el #3 al ocupar el rol de hijo va a tener un poco de su papá (sol) y un poco de su mamá (luna), por eso es un mix. Desde mi opinión si bien si es multifacético, se parece más a su papá ya que es un número impar por ende va a terminar siendo más activo, lumínico, ansioso, comunicativo, pero con un touch de romance, dulzura y fantasía. El #3 es "el comunicador o el artista", quien necesita expresarse ya sea mediante la palabra hablada o escrita pero siempre necesita manifestar y expresar, su arte. Hay muchas palabras que lo describen pero desde mi opinión, una de las principales es la creatividad y el entusiasmo. Es como que, le pone mucha garra al principio a sus sueños, se entusiasma pero después es como que se aburre con mucha facilidad, y termina (lamentablemente) dejando las cosas por la mitad, incluso justificándolo, diciendo: es que ya no me hacía feliz y yo no hago cosas que no me hagan feliz. Bueno por acá, pasara la tarea del "3"; con entender que a veces hay que quedarse y que hay cosas que valen la pena, porque una cosa es ser jovial, alegre y divertido y otra muy diferente, es ser, inmaduro o caprichoso. Todo se puede dar dentro de cada perfil. Todos tenemos días buenos y días malos. De eso se trata vibrar alto o bajo dentro de cada escalón. Lo importante es que lo reconozcamos y trabajemos en ello.

Hasta acá, tenemos al hombre, a la mujer y al niño.

