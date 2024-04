Dra. Melisa Olivera: Nutrición Integrativa para una Vida Plena

CREDITO CARAS

¿Qué te impulsó a enfocarte en nutrición deportiva y específicamente en deportes de montaña?

Mi decisión de especializarme en nutrición deportiva, específicamente en deportes de montaña, surge de una convergencia de varios factores; mi papá era profesor de educación física, por lo que desde niña estuve acompañándolo y me encantaba ver como explicaba, por lo que también lo Intentaba, desde lanzamiento de disco y de jabalina lo cual era malísima hasta bici y natación. Mi encantamiento por los deportes de montaña surgió de más grande. El recorrido del camino fue largo, primero medicina, la especialidad de medicina familiar y posterior la especialidad en nutrición, para sí luego, abocarme a nutrición deportiva y en deportes de montaña y aún continúa con maestría en microbiota y en educación, la formación continua también permite que uno se vaya actualizando sobre todo en estas carreras que están en cambio continuo. Esta conexión con la naturaleza me ha llevado a querer acompañar los procesos de cuidado de nuestro cuerpo y mente para disfrutar plenamente de estas actividades. Elegir enfocarme específicamente en deportes de montaña fue a partir de los desafíos únicos en términos de demandas físicas, nutricionales y ambientales que ésta plantea. Desde la altitud hasta las temperaturas extremas, los deportistas de montaña necesitan una nutrición e hidratación adaptada a estas condiciones particulares para garantizar un rendimiento óptimo y una recuperación adecuada.

¿Qué desafíos específicos enfrentan los deportistas en términos de nutrición y cómo abordas estos desafíos desde tu práctica?

Los deportistas enfrentan varios desafíos nutricionales, y uno de los principales es el exceso de información disponible sobre nutrición deportiva, que muchas veces es contradictoria. En mi práctica, intento proporcionar información basada en evidencia científica sólida y en filtrar el ruido de las modas y las afirmaciones no respaldadas. También es cierto que cada persona tiene necesidades nutricionales únicas, sin entrar solo en los deportistas, dependiendo de su nivel de actividad, deporte que realice, peso, objetivos específicos. Personalizo las recomendaciones nutricionales según las necesidades individuales de cada deportista, teniendo en cuenta su situación específica. La presión por el rendimiento y la imagen corporal no es un tema menor, es importante abordar estas preocupaciones de manera holística, promoviendo una relación saludable con la comida y el cuerpo, y enfocándose en optimizar el rendimiento a través de la nutrición adecuada en lugar de simplemente buscar la apariencia física. Sin duda estos abordajes no son de solo una disciplina, la interdisciplina es fundamental y tener apoyo de los distintos profesionales que intervienen. Suplementación innecesaria o inapropiada: Existe una gran cantidad de suplementos en el mercado, y muchos deportistas pueden ser tentados a tomarlos sin una comprensión completa de sus beneficios y riesgos. En mi práctica, educo a los deportistas sobre los suplementos que pueden ser beneficiosos en función de sus necesidades individuales y les ayudo a evitar la suplementación innecesaria o inapropiada.

¿Podrías compartir con el público de CARAS algunas estrategias nutricionales clave para mejorar el rendimiento deportivo?

Si claro. Hay varios factores a tener en cuenta o que considero importantes: - Es fundamental una planificación y periodización, adaptando la nutrición a las demandas del entrenamiento y competición en caso de que lo realice. Esto puede implicar ajustar la cantidad de calorías, carbohidratos y proteínas según el tipo de ejercicio, la intensidad y la duración.

- Descanso y recuperación adecuada: un buen descanso nocturno para permitir que el cuerpo se recupere adecuadamente y maximice los beneficios del entrenamiento y de la nutrición.

- Escucha a tu cuerpo: Cada persona es diferente, por lo que es importante prestar atención a cómo responde tu cuerpo a diferentes tipos de alimentos y ajustar tu dieta en consecuencia. Lo que muchas veces funciona para uno no es igual para otro.

- Hidratación adecuada: Mantenerse hidratado es fundamental para el rendimiento deportivo. Bebe suficiente agua antes, durante y después del ejercicio. La cantidad exacta puede variar según el individuo y el tipo de actividad, pero como regla general, sobre todo si estamos en altura donde la sensación de sed y de hambre disminuyen.

- Ingesta Carbohidratos como fuente de energía: Los carbohidratos son la principal fuente de energía para los deportistas. Incluye en tu dieta alimentos ricos en carbohidratos complejos, como granos enteros, arroz, pasta, frutas, verduras, legumbres, acompañar con proteínas para la recuperación muscular, grasas saludables que proporcionan energía sostenida y ayudan en la absorción de vitaminas liposolubles. Opta por fuentes de grasas saludables como palta, frutos secos, semillas, aceite de oliva y pescado graso.

- Suplementación adecuada: En algunos casos, los suplementos pueden ser útiles para cubrir las necesidades nutricionales específicas de los deportistas. Sin embargo, es importante consultar con un profesional de la salud antes de consumirlos.

¿Cómo se adapta tu enfoque de nutrición deportiva a diferentes tipos de deportes y atletas?

Como Médica de Familia con una perspectiva integradora de la medicina y una especialización en microbiota, mi enfoque de nutrición deportiva se basa en un abordaje holístico que considera las necesidades individuales de cada deportista. Reconozco que cada deporte y cada une tiene demandas específicas, y mi objetivo es adaptar la nutrición deportiva a esas necesidades mientras considero también el contexto socioeconómico y las situaciones complejas que pueden afectar la salud y el rendimiento. En mis consultas, priorizo la atención integral, teniendo en cuenta factores como la salud intestinal, el bienestar emocional y las habilidades prácticas de alimentación. Partiendo de esta base, trabajo con los deportistas para desarrollar estrategias nutricionales que no solo optimicen su rendimiento deportivo, sino que también promuevan la salud a largo plazo y el bienestar general.

¿Qué consejos de nutrición darías a alguien que está empezando en el mundo del deporte y la actividad física?

Para alguien que está dando sus primeros pasos en el mundo del deporte y la actividad física, lo más importante es buscar la orientación adecuada. Recomiendo que busques profesionales calificados que puedan acompañarte en este proceso. Es esencial sentirte cómodo y seguro con ellos, ya que te guiarán en tu viaje hacia tus metas de forma segura y efectiva. Recuerda que los cambios no suceden de la noche a la mañana. Se necesita tiempo y dedicación para alcanzar tus objetivos. Aprovecha el proceso y disfruta cada paso del camino. Muchas veces, nos obsesionamos con ver resultados rápidos, especialmente cuando comenzamos en el gimnasio o en un programa de entrenamiento. Sin embargo, es importante entender que el progreso es gradual y que cada pequeño paso cuenta. Además, te recomiendo que busques fuentes de información confiables y basadas en evidencia. En un mundo lleno de información contradictoria y a menudo engañosa, es fundamental filtrar las fuentes y confiar en consejos respaldados por la ciencia y la experiencia. No te dejes llevar únicamente por lo que ves en los medios o en las redes sociales, ya que puede ser confuso y perjudicial para tus objetivos.

¿Nos contarías sobre la diplomatura de nutrición en deportes de montaña que se presentó el viernes 15 de marzo?

Uffff si claro, una hermosura jaja. La presentación de la diplomatura de nutrición en deportes de montaña fue un acontecimiento muy emotivo, desde varios aspectos. Surgió en respuesta a una creciente necesidad de proporcionar información nutricional específica para aquellos que practican deportes en entornos de montaña, donde la exposición al frío y a la altitud plantea desafíos únicos. Esta iniciativa busca no solo compartir conocimientos con deportistas y entusiastas de la montaña, sino también concienciar sobre los riesgos nutricionales asociados y ofrecer estrategias para optimizar el rendimiento y la seguridad en estas condiciones extremas. Los deportes de montaña abarcan una amplia gama de actividades, pero comparten la exigencia de adaptarse a entornos desafiantes. La diplomatura se centra en desarrollar herramientas prácticas para enfrentar estos desafíos, desde la altitud hasta el clima extremo, garantizando que cada aventura en la naturaleza sea una experiencia segura y enriquecedora. Más allá de mejorar el rendimiento deportivo en las alturas, el objetivo es fomentar una cultura de seguridad y bienestar en la comunidad de deportistas de montaña, brindando las habilidades y conocimientos necesarios para disfrutar plenamente de estos entornos únicos. Tiene una duración de 9 meses, se realiza de forma virtual y tendrá 3 talleres, dos de ellos presenciales no obligatorios donde los alumnos podrán poner en práctica lo visto anteriormente, como integración.

¿Qué desafíos únicos enfrentan los deportistas que practican deportes de montaña en términos de nutrición y cómo se abordan estos desafíos en la diplomatura?

La práctica de deportes de montaña presenta desafíos únicos en términos de nutrición debido a las adaptaciones fisiológicas y metabólicas del organismo en respuesta al ejercicio físico en entornos extremos. Estas adaptaciones pueden llevar a necesidades específicas, como un aumento en la ingesta calórica para compensar el mayor gasto energético, así como una mayor necesidad de proteínas, carbohidratos y micronutrientes para apoyar el rendimiento y la recuperación en condiciones desafiantes. La diplomatura aborda estos desafíos al enfocarse en la implementación de estrategias nutricionales adaptadas a las demandas únicas del deporte de montaña. Se promueve la adopción de hábitos alimentarios equilibrados, completos y variados que potencien la actividad física y mental del deportista. Además, se reconoce la importancia de la nutrición en la optimización del rendimiento deportivo y la prevención de lesiones, tanto durante el entrenamiento como en los periodos de descanso y recuperación. Es crucial tener en cuenta que en los deportes de montaña, los factores ambientales como el frío y la altitud influyen significativamente en las necesidades nutricionales y en la capacidad del cuerpo para mantener el rendimiento. Por lo tanto, la diplomatura se enfoca en desarrollar estrategias específicas para abordar estos riesgos nutricionales, optimizando los recursos disponibles y garantizando la seguridad y el bienestar de los deportistas en entornos desafiantes. También reconocemos la importancia de la psicología deportiva en el rendimiento óptimo de éstos. A lo largo del curso, exploraremos cómo los aspectos psicológicos, como la motivación, la concentración, la gestión del estrés y la resiliencia, influyen en el desempeño en entornos deportivos extremos como el montañismo.

¿Qué representa a nivel personal y profesional que está diplomatura haya sido declarada de interés Municipal y Ministerial en San Martín de los Andes?

Que la diplomatura haya sido declarada de interés Municipal y Ministerial en San Martín de los Andes representa un reconocimiento significativo tanto a nivel personal como profesional. A nivel personal, esta declaración resalta el valor y la importancia del trabajo realizado en el desarrollo de la diplomatura, así como el compromiso y la dedicación invertidos en su creación. Es un motivo de orgullo y satisfacción ver que el esfuerzo y la pasión por un tema tan relevante como la nutrición en deportes de montaña sean reconocidos y respaldados a nivel gubernamental. Profesionalmente, la declaración de interés ministerial otorga legitimidad y credibilidad a la diplomatura, acompañada por la Universidad Nacional del Comahue, destacando su relevancia para la comunidad local y la importancia de abordar las necesidades nutricionales específicas de los deportistas de montaña. Este reconocimiento oficial puede ayudar a aumentar la visibilidad y la participación en la diplomatura, así como a fortalecer colaboraciones con instituciones locales y nacionales en el ámbito de la salud y el deporte.

¿Qué tipo de habilidades y conocimientos pueden esperar adquirir los participantes al completar esta diplomatura?

La diplomatura tiene como objetivo principal construir una mirada integrativa en cuanto a las intervenciones dirigidas a personas que practican deportes de montaña. Se busca promover un enfoque holístico que reconozca la importancia de intervenciones interdisciplinarias para abordar de manera integral las necesidades de los deportistas de montaña. En este sentido, se pretende que los participantes puedan identificar criterios claros para derivar a profesionales de otras áreas cuando sea necesario, facilitando así un cuidado completo y especializado para los deportistas en entornos de montaña. También buscamos construir nociones básicas sobre las habilidades y herramientas necesarias para la planificación nutricional en deportes de montaña. Además, busca fomentar la comprensión de las particularidades de los riesgos nutricionales asociados a diferentes disciplinas dentro de los deportes de montaña. Asimismo, pretende familiarizar a los participantes con diversas herramientas de evaluación de la composición corporal diseñadas para optimizar y potenciar el rendimiento deportivo. Otro objetivo fundamental es comprender la importancia del trabajo en aspectos psicológicos de los deportistas, explorando cómo los aspectos cognitivos y emocionales influyen en su entrenamiento, rendimiento deportivo y adherencia a las estrategias nutricionales. Además, se busca integrar conocimientos específicos sobre alimentación en la actividad física y en el deporte en distintas situaciones y fases de entrenamiento. Por último, se persigue comprender la importancia de las intervenciones en alimentación basadas en la evidencia, tanto en la prevención, promoción y educación de la salud, como en la optimización del rendimiento deportivo.

¿Cómo se espera que esta diplomatura contribuya al desarrollo de la comunidad de deportes de montaña en San Martín de los Andes y en otras regiones?

La diplomatura de Nutrición en Deportes de Montaña se espera que contribuya significativamente al desarrollo de la comunidad de deportes de montaña en San Martín de los Andes y otras regiones capacitando profesionales que continúen brindando orientación experta y servicios de consultoría nutricional a los deportistas locales, mejorando su rendimiento y reduciendo el riesgo de lesiones. Y quiero destacar este aspecto, aumentar la conciencia sobre la importancia de la nutrición en el rendimiento deportivo en entornos de montaña, la diplomatura ayudará a educar a la comunidad deportiva sobre prácticas alimentarias adecuadas. Esto puede conducir a una mejor salud y rendimiento para los deportistas locales, así como a una reducción en la incidencia de problemas nutricionales y lesiones relacionadas con la alimentación. También sabemos que San Martín de los Andes y otras regiones montañosas son destinos populares para el turismo deportivo, incluyendo actividades como senderismo, trail, escalada y esquí. Al mejorar la infraestructura de apoyo para los deportistas, como la nutrición deportiva especializada, se puede promover aún más el turismo deportivo y atraer deportistas de todo el mundo. En resumen, se espera que contribuya al desarrollo integral de la comunidad de deportes de montaña al mejorar la salud y el rendimiento de los atletas locales, promover el turismo deportivo, generar empleo y aumentar el prestigio de la región como destino para deportes al aire libre.

Finalmente, ¿cuál es tu visión a largo plazo para la diplomatura y cómo espera que impacte en la práctica y el rendimiento de los deportistas en deportes de montaña?

Mi visión a largo plazo para la diplomatura de Nutrición en Deportes de Montaña es que se convierta en un referente en la formación de profesionales altamente capacitados en nutrición deportiva específica para deportes de montaña. Si bien no otorga título habilitante, espero que esta diplomatura tenga un impacto significativo en la práctica y el rendimiento de los deportistas en deportes de montaña de varias maneras: proporcionando a los deportistas acceso a nutricionistas especializados en deportes de montaña, la diplomatura puede ayudar a optimizar su rendimiento deportivo mediante estrategias nutricionales personalizadas. Esto incluiría la optimización de la ingesta de macronutrientes, la hidratación adecuada y la gestión de la nutrición durante la competición y el entrenamiento en entornos de montaña. Reducción del riesgo de lesiones y enfermedades relacionadas con la alimentación: Una nutrición adecuada es fundamental para la prevención de lesiones y enfermedades relacionadas con la alimentación, especialmente en entornos de montaña donde las demandas físicas y fisiológicas son mayores. Al educar a los deportistas sobre prácticas alimentarias adecuadas, la diplomatura puede ayudar a reducir el riesgo de problemas nutricionales y lesiones relacionadas. Mejora de la salud y el bienestar general: Una nutrición adecuada no solo afecta el rendimiento deportivo, sino también la salud y el bienestar general de los deportistas. Al promover hábitos alimenticios saludables y equilibrados, la diplomatura puede tener un impacto positivo en la salud cardiovascular, la salud ósea, la función inmunológica y el bienestar emocional de los deportistas. Promoción de una cultura de seguridad y bienestar: La diplomatura también puede contribuir a promover una cultura de seguridad y bienestar en la comunidad de deportes de montaña al educar a los deportistas sobre la importancia de la nutrición en la salud y el rendimiento. Esto puede incluir la concienciación sobre la importancia de la hidratación, la alimentación adecuada antes, durante y después del ejercicio, y la gestión de los riesgos nutricionales en entornos extremos.

