Dra. Mónica Paniagua

CREDITO CARAS

Dra, ¿cuáles son los tratamientos que realizas a tus pacientes y qué aspectos disfrutas de tu profesión?

Las prácticas que realizo son tanto quirúrgicas de cirugía plástica, como mini invasivas de medicina estética.

Lo que más me gusta de mi profesión es cuando un nuevo paciente decide venir a la consulta y me plantea un problema estético. Para mi empieza el reto, me encanta que se cree ese vínculo, esa conexión, el saber escuchar, entender, ganarme su confianza para poder aportar mi experiencia y la técnica más adecuada para conseguir el resultado deseado. Con un buen asesoramiento según la edad, estado de salud general y estilo de vida que lleva el paciente sé que al final del camino esa persona será más feliz.

¿Qué es la belleza para ti?

Es un tema muy subjetivo. La belleza está en los ojos de quien la mira.

El concepto de belleza se adapta mucho a la sociedad, a los gustos, al momento, a la época/moda en la que estamos viviendo y también al círculo social. Por eso, siempre en mis consultas les pregunto a mis pacientes ¿qué les molesta? Y ¿qué es lo que quisieran modificar en su cara o cuerpo? Porque no siempre coincidimos, desde el punto de vista de lo que yo les haría y lo que ellas/os quieren.

Con el tiempo observé sobre el impacto que tienen las personas en sus vidas después de realizarse una cirugía plástica, y es de mucha ayuda, veo el cambio de mis pacientes en la personalidad, en la manera de caminar, de vestirse y de proyectarse al mundo y es abismal.

Por otra parte, la cirugía plástica tiene límites y eso es algo que muchas veces cuesta entender, respeto mucho a mis pacientes, veo su estado emocional y me enfoco en sus expectativas reales.

¿Qué mensaje le queres transmitir a los lectores?

Los quiero invitar a que me sigan en mis redes sociales donde voy a empezar a compartir lo que realmente me apasiona, para que puedan empezar a conocer un poquito más de procedimientos quirúrgicos y rejuvenecimiento facial no quirúrgico

Si estás pensando en realizarte una cirugía plástica o un tratamiento estético, elegí especialistas certificados.

Encontrá en SACPER la seguridad y confianza.

Datos de contacto:

Web: www.sacper.org/miembros

Consultas /turnos por WhatsApp: 362-4238053

Instagram: @dra.monicapaniagua