Dra. Sharon Seiref: Especialista en dermatología en Altea Consultorios Médicos

¿Cómo decidió ejercer su profesión de manera independiente?

Ser independiente siendo mujer y mamá, cuando las condiciones en Argentina son cambiantes a cada momento, es un desafío, pero nunca dudé. En casa siempre me apoyaron y dieron el ejemplo: progresar y hacer lo que uno ama. Yo encontré mi pasión en la Medicina y en la Dermatología. ¡La piel es nuestra comunicación con el exterior es nuestra ventana al mundo y expresa todo lo que nos pasa!

En su profesión, ¿qué diferencial aporta una mujer a la hora de liderar?

Creo que aportamos una mirada más abarcadora a la de los hombres. Somos conciliadoras, empáticas, tenemos facilidad para crear equipos de trabajo y creemos que el crecimiento de cada colega nos hace crecer a todos. Tenemos herramientas comunicacionales que se destacan. Planteamos desafíos en lo personal y en lo laboral sin descuidar ningún aspecto. Inspiramos a otras mujeres. Somos grandes líderes. Pienso que la clave es la inclusión e integración de los diferentes puntos de vista y formas de trabajar.

¿Cuál fue su mayor caso de éxito?

En lo personal, ser mamá y poder trabajar de lo que amo, poder disfrutar de ambos aspectos y lograr que se complementen y no se invadan. Tarea difícil, pero súper gratificante.

¿Cuál fue el fracaso del que más aprendió?

Fue en la infancia. Un examen de piano con aplazo que hizo que dejara la música, pero me enseñó que las capacidades que traemos de fábrica nunca son suficientes, que se necesita esfuerzo y dedicación para lograr cualquier aprendizaje y trabajo. A partir de ese momento no hubo nunca más un “no vas a poder”, frase que odio y que me da el doble de energía. A partir de ese día fue un constante trabajar duro para lograr hasta lo más mínimo.

¿Cuánto pesa la comunicación en su profesión?

¡Es Indispensable! Lo verbal en las consultas y con mi equipo de trabajo. El WhatsApp, mails y teleconferencias para seguir actualizada y en contacto con los colegas y pacientes. Las redes sociales para difundir información científica de calidad y trabajar en la prevención, como así también para advertir ante las comunicaciones falsas y sin sustento que tanto daño hacen. Todos los medios me ayudan para mantenerme cerca, acompañar, despejar dudas y brindar contención.

