DRA. FIORELLA CHICATA LÓPEZ. ESPECIALISTA EN ORTODONCIA ESTETICA

CREDITO CARAS

Dra., ¿Cómo fue su formación académica?

Estudie en la Universidad Abierta Interamericana, luego realice diferentes cursos y

pasantías en el hospital odontológico José Dueñas y en el Hospital Militar Central

Cirujano Mayor Dr. Cosme Argerich, pero finalmente me decidí en hacer la

especialización de ortodoncia en el Circulo Argentino de Odontología y en paralelo la

especialización en ortodoncia invisible junto a Keepsmiling.

Ahí descubrí que ya había llegado a la argentina la ortodoncia por alineadores, lo cual es

el futuro, no solo por la estética (que son prácticamente imperceptibles en boca) sino

por la precisión de los movimientos que se logra en cada pieza dentaria y además el

paciente puede ver cuál va a ser el resultado final a través del software en 3D. Es decir

que ya ve como va a quedar su sonrisa previa a iniciar el tratamiento.

¿En qué consiste el tratamiento de ortodoncia invisible? ¿Cuáles son sus

beneficios?

Primero, cuando el paciente llega a mi consultorio me plantea su necesidad, que

cambios desea realizar y en base a ello se elabora su diagnóstico.

Luego se procede a digitalizar su boca, lo cual se vuelca en un software donde se

pueden observar todos los movimientos que se van a conseguir con los alineadores y

así ver el resultado final del tratamiento previo a iniciarlo. Acá tenemos lo maravilloso

de la tecnología, porque con algo tan simple como el escaneo se logra ver la mejora de

esa sonrisa de alineador en alineador.

Los alineadores son imperceptibles elaborados con la fidelidad de las impresoras 3D que

lo tallan con precisión y al ser transparentes prácticamente no se logran ver en boca. De

ahí que se los denomina alineadores invisibles.

El tratamiento dura según la complejidad de cada sonrisa y gracias a esta nueva

tecnología se alcanzan detalles que antes no se podían lograr.

Son fáciles de colocar y a medida que se avanza en el tratamiento se brinda al paciente

el siguiente alineador.

En cuanto a los beneficios, son cómodos, prácticos, estéticos y precisos. Todos lo

pueden usar, no hay límite de edad, aún cuando hay faltantes de piezas dentarias pues

se hace una rehabilitación completa. No solo se alinea, también se devuelve salud

bucal.

También es recomendado para aquellos pacientes con problemas de encías.

Uno de los beneficios más importantes es que el paciente puede saber de antemano

cuando va a terminar el tratamiento, ya que el software nos brinda dicha información

desde el inicio del tratamiento.

Otro beneficio importante es que los alineadores no generan las incomodidades bucales

como los Brackets al rozar con el interior la boca. Cuando hablamos, los movimientos

dentarios producen roces, pero en el caso de los alineadores no tenemos que

preocuparnos por este inconveniente debido a su forma anatómica.

¿Cuál es su diferencial en la atención del paciente?

En mi consultorio la atención es personalizada, se tiene en cuenta la necesidad

de cada paciente incluso con aquellos que tiene temor de visitar al odontólogo.

Cada uno tiene una necesidad particular que es abordada.

Lo importante es que se sientan cómodos y los trato como si fueran mi familia.

Estoy en cada detalle, creando un ambiente ameno y cómodo.

Los turnos se brindan acorde al tratamiento. Desde el recordatorio previo a la

cita, preguntando como se encuentran pos atención y hasta la musicalización

ambiental.

A medida que avanzamos con el tratamiento se genera un vínculo personal,

cuando les tengo que dar el alta me da tristeza que ya no nos vamos a ver tan

seguido.

¿Cuáles son las causas de consulta más frecuentes?

Las consultas mas frecuentes suelen ser las personas que no están conformes con su

sonrisa.

Por lo general son personas que en su momento no quisieron usar Brackets sea porque

no eran estéticos o les incomodaban usarlos en la boca y ahora se animan a realizar el

tratamiento con alineadores.

Muchas veces el paciente viene a consultar si es posible cerrar la separación entre sus

dientes (diastemas) o un diente que quedo fuera de línea. Si, todo eso es posible!

Otra consulta frecuente, es que debido al bruxismo el paciente nota que se desgataron

las piezas dentarias, en ese caso se aconseja primero alinear para luego rehabilitar esos

dientes y devolver la salud que es primordial para luego llegar a la estética.

DATOS DE CONTACTO:

Dra Fiorella Chicata López odontóloga

Whatsapp 1159525435

Dirección: Virrey del pino 2328, Belgrano

Instagram @fiorellac.od