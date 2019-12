Dra.Magali Okon: médica dermatóloga

¿Cómo decidió ejercer su profesión de manera independiente?

Desde pequeña me interesé por la medicina. Mi paso por la cátedra de Dermatología influyó en la elección de la especialidad que amo. Mi pasión por la estética surgió de mi facilidad por lo artesanal. Me siento más cómoda en lugares donde pueda probar, equivocarme, ser yo misma y darle mi impronta a cada cosa.

En su profesión, ¿qué diferencial aporta una mujer?

Tengo 37 años, soy mujer y mamá de dos niños, y como todas, comienzo a percibir los primeros signos del paso de la edad. Esto permite que pueda ponerme en el lugar de cada paciente como propio. Eso marca la diferencia. Además, la empatía y paciencia son rasgos femeninos que suman mucho a mi especialidad.

¿Cuál fue su mayor caso de éxito?

Creo que el éxito es eso que ocurre cuando luego del tratamiento indicado, el paciente mejoró su calidad de vida o se miró al espejo y volvió a sonreír. Lo confirmo día a día cuando ellos me vuelven a elegir.

¿Cuál fue el fracaso del que más aprendió?

Ocurre que a veces existe una lista interminable de tratamientos para una misma enfermedad, porque ninguno es totalmente efectivo y hay que ir haciendo pruebas terapéuticas, lo que a veces resulta frustrante, pero suma a la experiencia.

En cuanto a lo estético, a veces el resultado no es lo esperado. Estos casos son mi mejor lección. Una colega una vez me dijo, no fracasa quien no trabaja. Trato siempre de encontrar el lado positivo, trabajar en ello y aprender. Es una filosofía de vida.

¿Cuánto pesa la comunicación en su profesión?

Es fundamental. He aprendido a darle el tiempo y espacio necesario a cada consulta. En la clínica, muchas patologías tienen un trasfondo emocional, por lo que es de suma importancia escuchar y generar el vínculo con el paciente.

En cuanto a lo estético, la belleza es subjetiva, por lo que es importante atender las necesidades, las expectativas y ser sincero.

Explicar hasta dónde puedo llegar con el tratamiento, lo que puedo lograr y lo que no. Y destacar por sobre todas las cosas el criterio médico. Generar esa conexión permite siempre un excelente resultado.

