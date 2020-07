El Brujo Rodrigo: hablemos de Tarot y brujería

El tarot es una herramienta hermosa generalmente mal utilizada. Muchas veces me hablan preguntándome: “¿Qué dice el tarot?” Cuando la pregunta real debería ser: “¿Qué lees sobre mí a través del tarot?”. Siempre digo que lo importante de leer cartas no son las cartas sino el lector. Las cartas o el tarot lo puede leer cualquiera, incluso existen infinidad de cursos y alguien que agarre un mazo puede practicar dicha lectura, lo cual muestra que no es un “don” leer las cartas, sino que en todo caso el don es la percepción que tiene ese lector para leer a través de las cartas los distintos tipos de acontecimientos que pueden reflejarse en la vida de la persona ya sea a nivel pasado, presente, futuro, salud, amor, dinero, proyectos puntuales, 3ras personas, etc.

Lo importante de todas las artes ocultas no es el “qué” sino el “como”, y la percepción de la persona que lo trabaje. El tarot es un espejo de la percepción del lector y es una forma simplificada de poder transmitir el mensaje que uno recibe ya que cuenta con símbolos y nexos entre las cartas, las cuales se alinean con lo que uno percibe. Gracias a herramientas como el tarot la percepción es fácil de transmitir y de esa forma se hace sencillo orientar a la gente a encontrar de manera detallada su problema y poder resolverlo a través de distintas posturas, focos, decisiones o nuevas herramientas; como por ejemplo LA BRUJERIA.

Ahora nos preguntamos: ¿Qué es la brujería?

Según definiciones conocidas la brujería es el conjunto de conocimientos, prácticas y técnicas que se emplean para dominar de forma “mágica” el curso de los acontecimientos o la voluntad de las personas. Otra definición dice que la brujería es la acción realizada por medio de “poderes sobrenaturales”.

Lo cierto de todo esto es que ninguna de las dos definiciones es valedera. Estamos de acuerdo con que la brujería es un conjunto de conocimientos, prácticas y técnicas que se utilizan para generar determinados acontecimientos, pero no por “magia” o “poderes sobrenaturales” sino que lo que trabaja es alterar a través de esto que nombramos determinadas posturas conscientes e inconscientes influyendo así de forma directa y progresiva en ciertas decisiones y/o acciones de las personas.

Hay mucho mito sobre la brujería, la gente comúnmente lo considera como algo malo, pero eso depende de quien la use, es como todo, un cuchillo puede usarse para matar o para comer, el malo o bueno no es el cuchillo sino la persona que lo tiene en la mano. La brujería es igual mucho bien se puede hacer a través de ella, como por ejemplo alivianar trabas, sanar personas, animales, resolver conflictos, superar distintos tipos de situaciones, atraer, magnetizar deseos y objetivos, etc.

Como decíamos el proceso de estos acontecimientos no son “magia” sino que a través de dichos trabajos vamos movilizando situaciones para ayudar a empatizar y alinear vibracionalmente la energía de la persona con la energía del deseo buscado.

La brujería está vinculada al trabajo influyente sobre emociones y situaciones necesarias a resolver y acomodar. Todos estamos conectados con todos y con todo a través de canales energéticos, dichos canales actúan como una manguera solo que en lugar de que corra agua por allí fluye energía.

Nuestra energía cuenta con circulación, intensidad y vibración, aunque muchas veces eso está enfocado de forma disociada a lo que buscamos y puede haber una débil circulación, trabas o estructuras limitantes en dicha fluidez, eso genera que lo que estamos conscientemente buscando, inconscientemente lo rechacemos dado que lo que atraemos no es lo que pensamos sino lo que vibramos, y las vibraciones siempre son inconscientes.

Justamente una de las herramientas más directas para resolver esto es entrar en terrenos de trabajos ya sean energéticos o esotéricos dependiendo la situación particular a trabajar en cada persona. Al generar “trabajos” cómo se le dice comúnmente a hacer movimientos energéticos pero sobre todo esotéricos lo que hacemos es intervenir en la fluidez e intensidad energética de la o las personas a trabajar a través de los canales para de esa forma poder movilizar y alterar ciertas emociones y/o situaciones pudiendo llegar de forma más simple a concluir nuestro deseo u objetivo.

Todo esto cuenta con distintas acciones y procesos, cómo digo siempre: “De la brujería de Hollywood a la brujería real hay años luz de diferencia” esto no es chasquear los dedos y ya, sino que se trata de generar los trabajos correctos para concretar lo buscado. Hay que tener en cuenta que al intervenir a través de nuestra energía todo nuestro estado consciente también influye ya que mucha gente cuenta con permanentes emociones negativas y eso genera resistencia al movimiento de dichos trabajos.

Haciendo las cosas bien los resultados siempre son positivos, aunque a veces se tarde más o menos tiempo; otra cosa que preguntan mucho y está bueno aclarar. ¡La brujería es un facilitador!

