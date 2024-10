El Camino Espiritual de Mariela: Conectando con el Reino Angélico en Dipamarie

CREDITO CARAS

Mariela, ¿qué te llevó a convertirte en angeóloga y a explorar el camino de las terapias holísticas?

Comencé mi camino en la espiritualidad en mi adolescencia, de la mano del Hatha Yoga y filosofías de India, mantras y canto védico. Me fui interesando y conectando con temáticas espirituales. En ese momento, tenía un conocimiento básico sobre ángeles, como el ángel de la guarda y algunos arcángeles, pero ya me sentía profundamente atraída y conectada con estos seres de luz.

De manera autodidacta, empecé a leer y aprender todo lo que podía encontrar sobre ángeles, arcángeles y el reino angélico. Luego llegó el momento de la formación en Angelología. Elegí la Angelología Cristiana, que pertenece a las Ciencias Sagradas, y se centra en el estudio de la divinidad a partir de la creación y existencia del Reino Angélico. En Terapias Angélicas, la primera fue el Reiki angélico, y en ese momento comenzaron experiencias especiales, no solo en mí, sino también en quienes recibían la sesión.

Seguí aprendiendo técnicas angélicas relacionadas con la salud, la armonización, la purificación sutil y la protección. Mi camino como terapeuta potenció el desarrollo de mi intuición y, muchas veces, buscando la terapia ideal para los temas puntuales de los consultantes, empecé a combinar técnicas (no solo las angélicas, como el Péndulo Hebreo y la sanación esenia). Así surgieron nuevas terapias que ofrezco, como la Terapia de las Potestades, que es una sinergia de técnicas con el fin de lograr alivio y claridad en el plano psíquico. Lo que me llevó a convertirme en angeóloga fue mi amor e interés por los ángeles, arcángeles y el Reino Angélico, así como mi deseo de aprender más sobre su labor, su presencia y la forma de conectar con este Reino Celeste. En esa búsqueda, encontré las terapias, que son un medio hermoso de dar alivio, luz y armonía. El alivio que sentí y siento es lo que me motiva a ofrecerlo a los demás.

¿Cómo integras la espiritualidad en tus terapias y qué papel juegan los ángeles en este proceso?

La espiritualidad es parte intrínseca de mí; atraviesa cada aspecto de mi vida, incluyendo, por supuesto, las terapias que ofrezco. Cada aprendizaje en mi camino modifica mi forma de percibir el mundo y a las personas, y se plasma inmediatamente en las sesiones. Recorrer y aceptar mis luces, sombras y grises me vuelve empática con las situaciones ajenas.

Las terapias son también espirituales porque no se tratan únicamente de una armonía o equilibrio momentáneo, sino que gestan procesos internos muy profundos. Cuando se realizan con compromiso y conciencia, permiten un crecimiento interior importante y un aumento del autoconocimiento.

El papel que juegan los ángeles es fundamentalmente de guía, asistencia y protección. Los invoco cada vez para que actúen favorablemente en la terapia correspondiente. En algunos casos, de manera más puntual, como en terapias con el Arcángel Miguel, Rafael o Jehudiel.

Los ángeles son nuestros compañeros y maestros; yo siento que, en muchas oportunidades, me indican qué pasos dar o qué tratamiento utilizar, sintonizando con la necesidad del consultante.

¿Podrías compartir alguna experiencia impactante que hayas tenido con un cliente que haya participado en tus terapias?

Sí, por fortuna, son muchas las experiencias favorables de las terapias. Una de ellas está relacionada con la protección. Al día siguiente de la sesión, había realizado una purificación y una protección bien profunda, y la persona estaba en un vehículo que estaba a punto de ser impactado por otro. A último momento, el conductor pudo maniobrar para evitar el choque; quien había tomado la sesión relacionó inmediatamente este evento con la protección recibida.

También puedo destacar que, con el Protocolo de Péndulo Hebreo para estudios y exámenes, han aprobado tesis y exámenes finales de carreras. Más allá del estudio de las personas, el tratamiento ayuda a manejar el estrés y mejorar la concentración.

Por último, quiero mencionar el Protocolo de Prosperidad, también de Péndulo Hebreo, ya que, más allá del efecto en el plano económico, también permite el desarrollo de la conciencia de abundancia y el reconocimiento de patrones limitantes en relación con el dinero. En mi Instagram tengo una sección en historias destacadas con testimonios de diversas terapias y los diferentes efectos que perciben las personas.

¿Qué consejos darías a quienes se sienten atraídos por las terapias holísticas pero no saben por dónde empezar?

Mi consejo es que se permitan escuchar a su corazón en sus búsquedas y necesidades, y que siempre conserven el sentido común. Es decir, que escuchen esa "vocecita" que es la intuición y que nos mantiene en nuestro eje, protegidos.

Hay una variedad inmensa de terapias y opciones. Me parece que lo mejor es comenzar a experimentar con aquello que nos es cercano o afín. Por ejemplo, si me atraen los ángeles o me siento bien (sentirse bien, entusiasmado o tranquilo es un termómetro interno de estar en armonía) con ellos, comenzar entonces a experimentar, ya sea con una terapia o con un ritual, e ir observando y registrando la vivencia. Esto nos brinda mucha información tanto sobre lo que estamos haciendo como sobre nosotros mismos. Después de tanto tiempo y experiencias, sugiero ir lento, pero a conciencia, para elegir con el corazón.

¿Cuáles son tus planes para el futuro de Dipamarie y cómo te gustaría expandir tu trabajo en el ámbito de las terapias alternativas?

Disfruto mucho de mi labor como terapeuta; lo siento como uno de mis propósitos de vida y deseo continuar este camino.

Estoy en constante formación y estudio para que cada sesión sea única y especial para cada ser. En cuanto a la expansión, además de las sesiones a distancia, vengo desarrollando talleres para que todos quienes sientan el deseo puedan conectar y aprender acerca del Reino Angélico y distintas maneras de conectar con el Cielo.

