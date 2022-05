CREDITO CARAS

El Capital Erótico personal es igual a seguridad, mientras más elevada es tu seguridad, más elevado es tu poder y mientras más elevado es tu poder, más elevado es tu atractivo al entorno, sea sexo opuesto o no, es por ello que el crear impacto en los espacios donde nos desenvolvemos es sumamente fácil además de útil, puesto que, haciendo pequeños ajustes en nuestras vidas, sostenidos en el tiempo, podemos lograrlo.

Esto no se trata de una idea que sólo toca a gente insegura, sino que todos siempre tenemos algo para mejorar, no somos producto terminado y siempre es posible avanzar al siguiente nivel, con más fuerza y mejores herramientas.

Es necesario hacer el mensaje global, puesto que todos tenemos Capital Erótico en nuestras vidas, la diferencia está en cómo lo utilizamos para resultados positivos, para estar mejor, para tener eso que siempre hemos querido; muchas personas se pierden en el término y lo confunden con algo sexual, nada más alejado de la realidad, el erotismo no siempre implica sexo, pero si atracción y la atracción no es solo sexual, puedes atraer energías positivas, atraer negocios, sociedades, ascensos laborales, oportunidades y un sinfín de cosas que no están alineadas exclusivamente a quitarse la ropa.

Todos tenemos un poder invaluable, todos tenemos algo exótico para exportar al mundo, pero muchas veces lo ignoramos, no lo potenciamos o ni siquiera lo tomamos en cuenta, activar el capital erótico personal es deconstruir, es poner en tela de juicio creencias y estigmas sociales, hacer un nuevo tú sin perder tu esencia, si te sientes tímido, si te sientes incapaz, si no te sientes guapo o guapa, son cosas que se ajustan a través de la deconstrucción de tu actual “yo”.

Tengo muchas personas trabajando en sí mismas a través de mis sesiones de coaching, apalancándose en éste concepto, logrando cosas maravillosas a través de una transformación en sus pensamientos, sólo hacía falta información, cada vez que necesitemos un cambio, lo que hará la diferencia en cada uno de nosotros, siempre, será la información que consumimos.

Para las personas que viven en Buenos Aires, el sábado 25 de junio a las 9hrs daré una conferencia sobre el tema “Potencia tu Capital Erótico Personal” en las instalaciones del Hotel Abasto, en ella podremos no sólo conocernos personalmente sino obtener información de alto valor que te ayudarán a avanzar al siguiente nivel en tu vida, recomiendo reservar un lugar ya que es con cupos limitados, a través del Instagram @venebaez o el whatsapp 1123880529, el costo del ticket es plenamente accesible, mucho más económico que ir al cine y saldrás renovado(a) al mundo a buscar nuevas oportunidades.

Venecia Báez

Coach Personal

Instagram: @venebaez

Celular: 1123880529

Mail: [email protected]