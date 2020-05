El Club de Emprendedoras: un espacio para empoderar a las mujeres

View this post on Instagram

Jay, ¿Cómo hiciste para tener tantos seguidores? ¿Comprás? ¿Pagás promoción? Bueno, vamos por partes... les voy a dar mi receta para tener seguidores (y clientes) . Conocido como #flywheel, vino al mundo a reinventar el famoso embudo de conversiones, más conocido como #funnel de #marketing...¿Qué es esto? Un modelo para entender el “viaje del cliente” desde que te conoce hasta que te compra y un poquito más también. Con el flywheel, ahora el proceso de ventas deja de tener forma de embudo para ser representado como una rueda que gira sin parar! El flywheel se alimenta de recomendaciones y opiniones positivas... ¿Cuándo fue la última vez que te dijeron “vengo de parte del tal o te recomendo tal”? . Mirá bien la rueda y pensá en #ElClubDeEmprendedoras... ¿Se acuerdan cómo llegaron a esta cuenta? 🙋‍♀️ ¿Recuerdan algún posteo en particular con el que se sintieron identificadas? 🤩 ¿Descargaron alguno de los mil recursos gratuitos que les di para emprender? 🥰 Las que hicieron asesorías personalizadas conmigo... ¿Se acuerdan que las hizo elegirme? Y a las que no lo hicieron aún, ¿alguna vez lo pensaron? Sé que si, porque me lo escriben a diario! 😍 . ¿Cómo atraer seguidores? Con contenido de valor. Información útil y de calidad. ¿Cómo crear una #comunidad alrededor de tu marca? Interactuando con tus seguidores y forjando relaciones de verdad. ¿Cómo convertirlos a clientes? Ofreciéndoles tus productos o tus servicios, mostrándo sus beneficios pero centrándote en la experiencia del usuario (pensar en tu cliente y no en tu producto). ¿Cómo deleitar a tus clientes? ¡Dándoles siempre algo más! Un consejo revelador (y gratis), un efecto wow, por ejemplo una cartita de agradecimiento, siempre “algo” más. Si te compró 3, mandá 4 😉. . Son estas actitudes las que hacen que tus seguidores y/o clientes se conviertan en promotores de tu marca y las que definan tu emprendimiento en pocos meses. Si el funnel se reinventó, ¿por qué vos aún no te animás? Dale! Girá la rueda! Contanos quién sos, cuál es tu emprendimiento y de donde sos y recomendanos a 5 amigas emprendedoras para que las conozcamos también! @jay.sheilasaad ❤️🧡💛💚💙💜