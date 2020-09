El despertar de la consciencia

Vanesa Gastaldi se especializa en el coach emocional y cuenta con una experiencia que busca sanar y dar respuestas a sus consultantes. Hoy charla con nosotros y nos cuenta sobre que busca en sus sesiones presenciales y de forma online. “El ser humano está atravesado por historias de dolor, sea está una crisis económica, de pareja, una enfermedad, muertes, etc. Pero muchos no se dan cuenta que ese dolor viene a transformarlos. Quizás deban aprender a ser más pacientes, más compasivos, tener más amor propio, entre otras cosas. Cada uno tiene un camino único para que esto suceda”, destaca Vanesa.

La coach destaca que en diversas situaciones no sucede lo anteriormente narrado, sino que se elige el camino contrario. “Muchas personas eligen victimizar, eso los lleva a tener una pobre imagen de sí mismos, buscando compasión fuera para no hacerse cargo de lo que están viviendo. Esto se debe a que en el fondo les aterra salir de su zona de confort y eso hace que justifiquen sus actos para no salir del estado de mediocridad, es decir: “no me hago cargo de mí mismo y culpo al otro, para evadir mi responsabilidad".

¿Con que herramientas trabajas en tus sesiones?

En mis sesiones, trabajo con herramientas como es la Biodescodificación y las Constelaciones Familiares, buscando así que el cliente se vaya con respuestas a eso que hoy le está pasando y le permita tomar fuerza y salir hacia delante, hacia la vida.

¿Cuáles son las satisfacciones que obtenés de tu trabajo?

Me satisface ver cada vez más resultados, utilizando estas técnicas que juntas producen una revolución. Las personas que vienen a mi consulta salen totalmente diferentes a cómo llegaron y eso se los veo más que nada en sus rostros. Siento sus energías, se van completamente en paz.

¿En qué consiste tu propuesta?

Un poco mi propuesta también es ayudar al DESPERTAR de todas las personas que se encuentran en ese momento en el que no saben que les pasa o buscan respuestas a algo que no le encuentran ya sentido. Siempre les digo que todo tiene solución y se puede trabajar, que este camino es para valientes. No cualquiera se atreve ver el dolor, ahondar en las heridas, ni tampoco están preparados. Todo tiene su tiempo y momento, cada persona es única en este camino por más que las historias de dolor se repiten en el ser humano.

Amo mi trabajo y siempre lo hago desde el respeto. Las ganas de decirles que “Sí se puede” para darles mi entrega es total.

Datos de contacto: Celular 3434681010 - Redes sociales - Fan page e Instagram: @Tualma_Despierta.