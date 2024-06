El diseñador y sastre Rivero Soca abre su propio atelier en el emblemático Palacio Barolo

CREDITO CARAS

¿Cómo llegaste a la sastrería?

A los 15 años me detuve en una vidriera para ver unos trajes. Miré hacia arriba y vi la marca Christian Dior. Me deslumbró, me gustó mucho, me pareció muy elegante, a mí que siempre me gustó usar trajes, al igual que mi padre. Entré y compré un pañuelo. Ese fue mi primer contacto con una marca muy importante.

Años después, comencé a trabajar en Cacharel y luego en Modart, una marca muy clásica que trajo la marca Balenciaga al país. Después de muchos años, llegué a trabajar en Christian Dior de licencia francesa aquí en Argentina, llegando a ser directivo.

En todo ese tiempo que estuve conectado con la alta moda y, sobre todo con la alta gama para hombres, descubrí que había un nicho que no estaba trabajado. Ahí se me ocurrió la idea de montar un taller donde se puede empezar a trabajar ropa a medida.

¿Por qué ropa a medida?

La ropa a medida es una excelente opción para aquellos que buscan prendas personalizadas que se ajusten perfectamente a su cuerpo y estilo. A diferencia de la ropa de talla única, la ropa a medida se adapta a las medidas exactas del cliente, lo que garantiza un ajuste perfecto y una apariencia elegante y sofisticada. Además, la ropa a medida es ideal para personas que tienen una figura no convencional o que tienen dificultades para encontrar ropa que les quede bien en las tiendas convencionales. Si bien puede ser más costosa que la ropa de talla única, la ropa a medida es una inversión que vale la pena para aquellos que buscan calidad y durabilidad en su guardarropa.

¿Cómo proyectas tu marca?

Existen tres tipos de confecciones de ropa: la prenda industrializada, la prenda a medida, también llamada made to measure, que es parte terminada a máquina y parte a mano, y la prenda bespoke, terminada a mano artesanalmente. Mi objetivo para Rivero Soca es encontrar un punto intermedio entre la prenda made to measure y bespoke para que más personas puedan acceder a prendas premium.

