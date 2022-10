El futuro ya llegó

CREDITO CARAS

No pasaron más de dos años desde que Agustín Mangone comenzó a recorrer el mundo de la moda como diseñador y empresario. Tenía solo 19 años, recién comenzaba su carrera de Diseño de Indumentaria en UADE, cuando decidió irse a vivir solo e iniciar lo que siempre había querido: su propia marca, M-Collection; y cuando empresarios que lo triplican en edad y experiencia se sentían abatidos y asustados por el panorama económico, Agustín inauguró su primer local en el Shopping DOT, sin miedo y con toda la fuerza de quien sabe lo qué quiere y cómo lograrlo. “Cuando me fui a vivir solo y quería independizarme económicamente, en vez de buscar trabajo, decidí iniciar mi marca con uno de mis mejores amigos. Y, a pesar de la pandemia, fue sorprendente la repercusión que tuvo la marca en Instagram. O quizás por eso, porque iniciamos con una línea comfy, ropa confortable y cómoda para estar adentro, con lo cual la pandemia hizo lo suyo con la obligatoriedad de quedarse adentro. Era necesaria ropa cómoda, pero no por ello sin diseño”, destaca Agustín.

La marca comenzó con una mini colección de 500 prendas “algo chico, y nos fue bastante bien. Eran, más o menos, cuatro modelos de buzos, dos colores, cuatro modelos de remeras, dos colores, todo muy acotado”, recuerda Agustín que, al poco tiempo, ya separado de sus socios que no compartían su idea de seguir creciendo, cambió de rumbo en el branding y en cómo desarrollar la marca. “El Shopping DOT fue muy receptivo con mi propuesta, le gustó mi creatividad y mi llegada al público. La gente de IRSA vio que era una marca con una calidad superior, que no es lo normal en el streetwear, y que no era más de lo mismo. Ellos me dieron mucho apoyo, que valoro, porque no es lo usual. Cuando se es muy joven, a veces, en Argentina, es muy difícil conseguir confianza y oportunidades”, asegura.

Para esta nueva temporada SS’23, como director creativo Agustín propone una colección que hace hincapié en prendas versátiles, pensadas para los días y noches de verano. “Se van a ver muchas estampas minimalistas que representan el espíritu de la marca. Las prendas son hoodies de rústico súper soft, remeras de algodón pima totalmente hipoalergénico, remeras de jersey oversized, pantalones de gabardina, prendas de micro fibra de alta tecnología, prendas de morley, entre otras. La colección que vamos a presentar en septiembre-octubre es mucho más grande y abarcativa que la de invierno, llevando la marca hacia otros lugares. Va a haber más ropa de noche, vestidos de lycra, pantalones sastreros de gabardina, prendas de punto, más Casual Chic, además de que ampliamos la gama de colores. En nuestra marca le damos mucha importancia a la elección de las telas, fundamentales para obtener la mejor calidad y lograr una excelente confección”, aclara Agustín.

- ¿Tienen clientes fuera de Argentina?

Sí, el año pasado hicimos envíos a distintas partes del mundo: New York, Miami, varios países de Europa. No apuntamos solo a Argentina. De hecho, desde que abrí el local en el shopping me llenaron de propuestas, por ejemplo, dos inversores de Uruguay me propusieron abrir ya la marca en verano en Punta del Este. Creo que estoy en el camino correcto para expandirme y llegar a otros shoppings, a Punta del Este en verano, en fin. La idea es hacer crecer la marca y seguir sumándole creatividad y calidad.

- ¿Dónde y cuándo presentan esta colección?

Estamos muy contentos de anunciar que vamos a hacer un evento de inauguración de la marca en el local del shopping DOT presentando esta nueva colección.

Vedia 3626, CABA, 2do Nivel Shopping DOT

IG: @mcollectionoficial__/ @agustin_mangone