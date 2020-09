Damian Gomez: el Parapsicologo de los famosos

Puedo guiarte u orientarte en encontrar el camino que no ves en este momento en temas de salud, amor, dinero y todas sus variantes, realizo ayuda con o sin foto de manera presencial o a distancia sobre armonización de parejas, familias, empresas, casas, limpiezas, destrabes, etc. En la consulta puedo utilizar cartomancia, astromancia, numeromancia, radiestesia, quiromancia, lectura psíquica del aura, percepción extrasensorial, etc. Hablando de todo un poco.

¿Cómo detectar si tenemos energías intrusas o algún tipo de burjerias?

Se procede de la siguiente forma, solo se debe colocar un frasco de café o mermelada con mitad de agua y 3 cucharadas de miel liquida, y dejar un frasco en cada ambiente, sin la tapa, por 7 dias, al séptimo dia se saca foto y me la envían para decirles si hay cargas negativas o no, de igual manera se darán cuenta al ver el frasco y olerlo.

¿Cómo saber si nos estamos enfrentando ante un ataque psíquico o espiritual?

Les voy a detallar 10 sintomas de magia negra:

Sentimientos negativos.

Situaciones cortadas.

Problemas económicos.

Cansancio extremo.

Incumplimientos.

Repercusiones en la casa.

Pesadillas.

Mal humor y agresividad.

Problemas sexuales y de pareja.

Síntomas físicos.

La magia negra hace estragos con la vida de las personas, con el objetivo de destruir cualquier aspecto de la vida, ya sea la carrera, los negocios , la riqueza, la prosperidad, la creación de problemas familiares, o tenciones innecesarias, las fobias que afectan negativamente a los niños y las familias, la creación de problemas crónicos de salud, la destrucción de la paz mental, la inteligencia y la felicidad a causa de agitación interior, el malestar inusual, el anormal comportamiento e incluso causar la muerte en circunstancias extremas.

Existen 2 clases de ataques espirituales, de forma natural, algún tipo de energia que se nos pegó y vive en nosotros, energía negativa que nos traba todo, que nos desgasta, ya que el esfuerzo para avanzar suele ser sobre humano, nos come los logros y alegrías y nadie las envió, llegó sola para hacer daño, estas energías se nutren de la maldad y de nuestro sufrimiento.

Forma no natural, es una forma negativa similar a la anterior, pero enviada por alguien que nos quiere hacer daño, por distintos motivos, odio, rencor, envidia de nuestra pareja, familia, hijos, o situaciones económicas, etc

En un ataque espiritual, podemos encontrar espiritus encostados, son perturbaciones provocadas por un espíritu retrogrado o ignorante de su estado en el plano astral, se aferran tenazmente al cuerpo de la persona encarnada, causándole molestias, desequilibrios, desarreglos, etc.

Existen también trabajos de hechizeria en los que se emplean espiritus obsesivos para el trabajo de encoste contra la persona observada.

Datos de contacto: www.profesordamiangomez.com - Instagram: Parapsicologo Damian Gomez - Facebook: Parapsicologo Damian Gomez - Whatsapp: 1121749688