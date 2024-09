El tantra y la maternidad

CREDITO CARAS

El Tantra es una filosofía que toca todas las áreas de la vida, no solo la sexualidad, como muchos podrían pensar. A diferencia de otras prácticas como el Yoga o la meditación, que buscan controlar los deseos para alcanzar estados de conciencia más elevados, el Tantra nos invita a integrarlos, a trabajar desde nuestro cuerpo para traer a la realidad aquello que deseamos. Es una filosofía práctica para hacer magia, para elevar el disfrute, expandir nuestro deseo y generar todos los caminos posibles para que eso que anhelamos llegue a nosotros.

Ahora, ¿cómo se conecta esta práctica con la maternidad? Vivimos en una sociedad cada vez más individualista, pero también más exigente con las madres. Nos encontramos resolviendo la economía del hogar, haciendo la mayoría de los trabajos domésticos y cuidando a los niños, muchas veces sin el apoyo que necesitamos. La frustración que surge de estas demandas es comprensible, pero es también nuestro peor enemigo. Entregarnos a la frustración es ceder nuestra autonomía emocional, bloquear el flujo libre de nuestras energías y desconectarnos de nosotras mismas y de los demás.

Te invito a que, por un momento, sientas la maternidad como una simple invitación a la respiración, a la sensibilidad, al presente eterno. Si anclas esta perspectiva en ti, podrás expandir y vivir desde el amor cada momento de tu vida. Ninguna fórmula preestablecida te dirá qué hacer en los momentos más difíciles, pero desde tu propio centro de placer, sabrás cómo compartir lo mejor de ti con tus hijos.

Nuestros niños no necesitan mil actividades, ni montones de juguetes. No nacen pidiendo cosas materiales; lo que realmente necesitan es un adulto referente que sepa amarse a sí mismo. Al amarte, les enseñamos a nunca olvidar cómo amarse a sí mismos. Necesitan un adulto que sepa darse paz, para que ellos nunca la pierdan. El mundo pronto será de ellos, y aunque no sabemos con qué desafíos tendrán que lidiar, lo mejor que podemos hacer es mostrarles que es posible vivir y expandir el placer por la vida, desde una misma, para hacer de nuestro mundo un lugar más bello cada día.

Desde pequeñas prácticas diarias, puedes cambiar tu realidad y la de tus hijos. No te lo pierdas. Si quieres saber más sobre cómo integrar el Tantra en tu maternidad, escríbeme. Estoy aquí para acompañarte en este hermoso camino hacia una maternidad más plena y consciente.

Katrin Wilkniss | Bruji en salud sexual

Bruji en Salud Menstrual y Orgásmica

Ig: _tantra_magia

foto creditos a @kylefx