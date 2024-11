El viaje creativo de Gerardo Escobar: De estilista a diseñador de alta costura

CREDITO CARAS

Gerardo, ¿cómo fueron los inicios de tu emprendimiento?

Junto a mi pareja Juan Zalazar, comenzamos a introducirnos en el mundo del diseño a través de nuestro oficio, ambos somos Estilistas y Maquilladores, empezamos a realizar producciones de fotos (Roberto Moreu), donde mostramos nuestro trabajo , pero siempre nos gustó el lado artístico, es por eso que poco a poco observamos que queríamos ir más allá de un maquillaje y peinado, así fue que comenzamos a implementar prendas que realizábamos de manera autodidacta, con todo ese combo nos dimos a la aventura de armar desfiles, siendo los primeros en nuestra localidad (primero en 28 de Noviembre y luego en El Calafate). Avanzamos en producciones fotográficas, junto a mi amiga fotógrafa Paola Peralta con quien surgieron grandes producciones artísticas, necesitábamos vestuarios y nos dimos cuenta que cada vez nos gustaba más y es así que comenzamos a realizar cursos, los primeros fueron en nuestra localidad (el Calafate) con Casandra, a quien le agradecemos su conocimiento e impulso, luego seguimos con cursos de manera online (con Verónica de La Canal, Kateryna Olek y Catedra Mihanovich) y un día decidí avanzar en este camino y estudiar la carrera de Diseñador, actualmente en la escuela Alida Gomez.



¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

Brindamos un servicio completo. Vestimos a nuestros clientes, con diseños exclusivos que se amoldan a cada personalidad y para cada evento (Bodas, quince años, entre otros) utilizamos variedad de géneros, texturas y detalles (Bordado en pedrería), nos gusta mucho la alta costura, además de completarlo con el maquillaje y peinado.



¿Cómo proyectas a tu marca en el mediano plazo?

Nos gustaría, ser reconocidos en diferentes lugares, desde Nuestra Patagonia, hasta las grandes ciudades, como por supuesto Buenos Aires y demás provincias de Argentina y porque no, abiertos al mundo, quisiéramos que sepan que lo principal es el amor que le ponemos a realizar cada diseño y que se caracterice por el buen gusto.



¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Creo que tenemos que mejorar cada día, no estamos al pendiente de una competencia. Amamos cada diseño que hacemos y disfrutamos mientras tanto.



Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

No creo que cambiaría algo, cada paso que he transitado fue para aprender y valorar lo que hoy tengo logrado, quizás me hubiera gustado darme cuenta antes de que me apasionaba tanto y que es el camino que hoy quiero seguir, pero también darme cuenta que nunca es tarde, me llena de orgullo.

Datos de contacto:

[email protected]

https://www.instagram.com/geradoescobarofficial/