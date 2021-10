ELENICE: salud, estética y belleza

ELENICE es un centro de Fisioterapia Dermatofuncional y Medicina Estética creado por Paola Janice Jeleñ, Licenciada en Kinesiología y Fisiatría. En su espacio se dedican exclusivamente a la salud, belleza y bienestar de hombres y mujeres, buscando la naturalidad en los resultados como un objetivo primordial. Hoy conversamos con la fundadora quien nos cuenta más acerca de sus tratamientos.

“Mucho más que obsesionarse con patrones preestablecidos, pensamos la belleza desde un lugar más auténtico. Se busca mantener la identidad, la individualidad y la esencia real de cada persona”, destaca la CEO quien comenzó con esta pasión por la belleza y la salud a los 18 años cuando decidió comenzar a estudiar su carrera en la ciudad de Rosario.

Paola ¿cómo surge ELENICE?

.Mi sueño era tener un centro de salud y belleza. Este amor comenzó con mi querida madre, firme defensora del cuidado y la estética. A mis 18 años decidí tomar acción y elegí estudiar Kinesiología.

Mientras cursaba conocí el área de Fisioterapia Dermatofuncional y supe que era para mí. Estudié en las ciudades de Rosario, Córdoba y Buenos Aires y continué capacitándome en el exterior. Fue así como me diplomé en la Universidad de Finis Terrae en Chile y varias instituciones prestigiosas en São Paulo, Curitiba, Natal y Recife (Brasil). Mi carrera siguió eligiendo Posadas como mi lugar y así comenzó este espacio.

¿Qué buscas transmitir en tu espacio?

Mi visión siempre fue tener un espacio bello, con una mirada integral, con profesionales en capacitación constante, uniendo conocimientos. Me destaco por contar con la mejor calidad en productos, técnicas y tecnologías, buen trato y calidad humana, al servicio de la salud y la estética. Creo profundamente en el trabajo en equipo, en la pasión por lo que se hace y en el crecimiento continuo.

.Mi lema: “Ser únicos en un mundo globalizado”. Creo en mantener la esencia, la individualidad, en mirarse y amarse, potenciarse, crecer y valorarse..

¿Cuál considera que es su diferencial?

Conocemos a nuestros pacientes, nos ocupamos de recibirlos, escucharlos y hacerles un diagnóstico personalizado. Y, sobre todo, contamos con un equipo interdisciplinario de profesionales con una formación académica de primer nivel, cuyo objetivo más allá de la belleza, es mejorar la salud y el bienestar físico y emocional de cada paciente. Trabajamos en conjunto ofreciendo una mirada global.

¿Qué tendencias se imponen en el rubro actualmente?

La tendencia en el rubro es mantener la naturalidad, pero cuidando muchísimo la calidad de la piel. Se ha instaurado como norma la prevención, lo que se conoce como “PREJUVENEMICIMIENTO”.

Actualmente, el boom son los bioestimuladores y aquellas tecnologías que apuntan a regenerar y recuperar la piel; el uso de antioxidantes, hidratantes y protección solar como base de cualquier rutina. Hace algunos años atrás, era impensado comenzar a cuidarte antes de notar los primeros signos de la edad, ¡HOY ES TENDENCIA!

¿Qué inquietudes o pedidos te acercan?

Los tratamientos corporales, ahora que se acerca el verano, están primeros en la lista. ¿Cuál es el mejor? No hay uno mejor o peor, solo está el INDICADO para ese paciente y lo que desea tratar. Es primordial evaluar a cada paciente y ofrecerle protocolos únicos diseñados para lograr objetivos precisos. Atrás quedaron los combos armados, en los cuáles se ofrecía para todo el mundo lo mismo, SOMOS ÚNICOS y debemos ser tratados como tales.

Paola, ¿cuáles son las mayores satisfacciones que le da su trabajo?

Mi mayor satisfacción es ver por un lado a mis pacientes, cuando alcanzan sus objetivos, la felicidad con la que se van y la confianza con la que vuelven a elegirte. Y, por otro lado, ver el compromiso y el crecimiento de mi equipo de trabajo, que es excelente a nivel humano y profesional. Realmente hoy, siento que estoy realizada, estoy recogiendo los frutos luego de muchísimo esfuerzo.

¿Cómo te proyectas a futuro?

A futuro me veo apostando e invirtiendo. Soy una persona que no para de pensar, hacer y moverse. Un pilar fundamental, es invertir en capacitación permanente no sólo para mí, sino para todo mi equipo de trabajo. Nos conocen por nuestra excelencia y así seguirá siendo, siempre apostando por lo último y lo mejor.

Datos de contacto: Paola Janice Jeleñ – CEO de Elenice Estética Avanzada // Lic. En Kinesiología y Fisiatría MP:570 // Tel: 3764839494 - La Rioja 2239 Local 1 – Posadas Misiones 3300 // Instagram/Facebook: @eleniceok - Web: www.elenice.com.ar

Mirá el video de Elenice Estética: