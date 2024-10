Eloisa Raverta: Somos Luz

CREDITO CARAS

Eloisa, ¿cómo fueron los inicios de tu emprendimiento?

La empresa surgió de una palabra, es increíble lo que las palabras pueden causar cuando las creemos y las ponemos en acción. A través de la fe confié en que ya tenía los recursos y mis ganas de formar una empresa de eventos, ya que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Añadí mucha pasión y esfuerzo, me fui despojando de mis temores. Mi esposo me acompañó en cada decisión y dije "Dios va conmigo", de a poquito comencé a coleccionar objetos y a transformarlos. Tuve mi primera entrevista y ahí comenzó Eloisa Raverta. Actualmente, con más de 12 años puedo decirles que pasé muchos procesos que tuve que transitarlos yo misma, no hay otra fórmula para él éxito, momentos en los que quise abandonar fueron muy pocos, pero fueron tan profundos que toqué fondo emocionalmente y con más fuerza me impulsé creando una nueva empresa Somos Luz, de la cual soy la directora y mi esposo es el encargado de gestionarla con un equipo.

¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

Los servicios que ofrecemos salen de la demanda del cliente que es nuestro hilo conductor. Siempre dentro de todo lo que implica acompañar, decidir, planificar, delegar, ejecutar el momento más importante de la vida de nuestros clientes junto a nuestro equipo de trabajo.

¿Qué proyectos tienes por delante?

En el mediano plazo me proyecto a expandirme introduciéndome en nuevos servicios, consolidando nuevas tendencias, adaptándome a un mercado competitivo, hacer alianzas con proveedores y colegas para crecer juntos, brindando experiencias únicas, participando cuando puedo de eventos de interés social y siempre una visión poderosa en cuanto a valores y calidad en nuestros detalles, compromiso y nuestra manera de ser con las personas.

¿Cuáles son tus diferenciales en el rubro?

Lo que me destaca es la fe, el trato con los clientes y poner todo en las manos de Dios, que como su hija siempre trato de armonizar el ambiente en lo espiritual como en lo estético. Lo que hace que el ambiente cambie y se gesten momentos lindos y muchas veces hemos sido sorprendidos para bien. Motivamos a muchas mujeres a emprender, son más de 10 las que ya están emprendiendo.

Si tuvieras que iniciar nuevamente, ¿qué harías diferente?

Cambiaría el haber tenido desde un comienzo un equipo, porque sin un equipo como dice mi esposo no llegamos a ningún lado. Costó encontrar la fidelidad y la confianza, pero sigo pensando en sumar más personas, para dar trabajo a otros en tiempos difíciles o enseñarles lo que hacemos para que puedan tener una salida laboral.

¿Qué mensaje queres brindarles a tus lectores?

"Nunca te rindas", los sueños no son para quienes quieren soñarlos son para quienes quieren realizarlos.

¡Bendiciones!

Datos de contacto:

Instagram: @Eloisa_raverta_planner

WhatsApp: +5492214202124