Emanuel Cotelo

Emanuel, ¿desde cuándo realizas tatuajes?

Hace seis años que me dedico a hacer tatuajes. Siempre me gustó dibujar, el arte en general, y apenas tuve un acercamiento al mundo del tatuaje, sentí una energía que me decía que me tenía que adentrar en ese espacio.

¿Qué tipo de tatuajes llevas a cabo?

En este momento me estoy especializando en tatuajes de estilo ilustrativos, compuesto de líneas finas y degradados en negros y grises, y también en estilo ornamental.

Tengo el estudio en Monte Grande, en la provincia de Buenos Aires.

Tatuar siempre es un desafío ya que me enfrento cada día a personas distintas, las cuales quieren buscan llevarse un tatuaje que los identifique, que les haga recordar a algo o alguien, y ahí es donde entro para poder llevarlo a cabo, dándole recomendaciones, ayudándolos con el diseño, el tamaño y la zona donde se va a realizar el tatuaje. Siempre tratando de buscar que la pieza que se va a tatuar quede lo mejor posible en el momento y de cara al futuro.

¿Cuáles son los desafíos que tienes por delante?

En este momento tengo solo un estudio en el país, pero me gustaría poder abrir otros en distintas partes del mundo.

Datos de contacto:

Celular: 11 2799-7274

Instagram: Emacotelotattoo