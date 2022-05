Emigrar, ese desafío que algunos tomaron por deseo y no por necesidad

CREDITO CARAS

Vivir en crisis es algo que muchas personas decidieron que no podía ser parte de su normalidad. Motivados por ese sentimiento, miles de argentinos se aventuraron a una nueva vida en distintos puntos del planeta. Es el caso de Juan Pablo Pistorio, un empresario de 43 años, que en 2018 tomó la decisión de a pesar de su buen pasar económico en Argentina, patear el tablero y comenzar una nueva vida junto a su esposa Ivana en los Estados Unidos. Realizaron todo lo que había que hacer. Gestionaron una visa E2 para inversores que les permite residir legalmente en ese país, viajaron varias veces para estudiar el terreno y crearon un negocio que actualmente les permite generar ingresos pasivos, habiendo invertido mucho menos dinero del que hubiesen pensado. Este modelo de inversión, que hoy siguen multiplicando, es el que a diario Juan Pablo les comparte a muchos potenciales inversores curiosos de entender como funciona el Real Estate, en uno de los países más desarrollados del mundo. “En Argentina era un inversor pasivo, es decir, me limitaba a invertir mi dinero a través de inmobiliarias y profesionales que me asesoraban sobre cual era la mejor opción. En cambio aquí, aprendí a encontrar la mejor opción y convertirla en un mejor negocio”, afirma desde la tranquilidad que dice, es uno de los principales aportes que le dio su nuevo lugar en el mundo.

Michigan es el Estado que eligieron para vivir, porque según dicen, les cae mejor el frío, aunque los inviernos con temperaturas cercanas a los 25 grados bajo cero y nevadas eternas, les han puesto a prueba ese concepto. Sin embargo asegura que “en este inmenso país, hay climas y costos de vida para todos los gustos y bolsillos”, por lo que el lugar donde residir nunca presenta una complicación a la hora de decidirlo.

En la actualidad comparten una visión muy distinta de lo que es emigrar, donde según ellos no todo es tan simple y perfecto como se veía a la distancia, pero sin dudas consideran que han tomado una decisión acertada, sobre todo en base a las noticias que a diario llegan desde tierras propias.

A través de distintos profesionales que lo asesoran y lo ayudan a implementar cada proyecto de inversión que genera, Juan Pablo divide su tiempo entre sus propias inversiones, los asesoramientos y acompañamientos a otros inversores, sumado a la actividad social que le ha incorporado muchos conocimientos de otras culturas, basado en la gran cantidad de etnias que conviven en el territorio estadounidense.

Time Buyers, una de las empresas creada por estos argentinos, ofrece la posibilidad de conocer como es el proceso de emigrar e invertir, centrado en su propia experiencia y el acompañamiento de profesionales y compañías destacadas en el área que ellos mismo se encargan de localizar. A diario ofrecen a potenciales inversores e inmigrantes una orientación sobre los pasos que deberían dar en este proceso, sobre todo a aquellos que quieren pero no saben como rentabilizar su dinero en Estados Unidos o simplemente, comenzar una nueva vida allí.

Tanto Juan Pablo como Ivana, tienen una agenda muy ocupada con las consultas que ofrecen a través de su WhatsApp: +1 313 728 0050. Además, se los ve muy activos en sus redes sociales, sobre todo en la cuenta de Instagram: @juanppistorio.

Inmersos ya en el sistema de crédito norteamericano, logrado en base a su buen historial y cumplimiento, no descartan ampliar sus actividades a nuevos rubros que les permitan ir construyendo mayores oportunidades para los cientos de personas, sobre todo argentinos, que no cesan en pedirles ayuda para emigrar. Según ellos, el primer paso puede ser estar leyendo esta nota y anotar su teléfono para llamarlos. “La decisión es suya”, finalizan.