Empire Style: “Tu estilo, nuestra pasión. Transformate y empoderate con tu mejor versión.”

CREDITO CARAS

Romina, ¿qué te motivó a emprender en el rubro de la Belleza y cuidado de la imagen?

Todo comenzó en el año 2020. En ese entonces, yo era estilista y, en plena pandemia y aislamiento social, recibía constantemente consultas de vecinas y amigas sobre el cuidado del cabello. Algunas incluso me pedían que las atendiera en mi casa. Fue en ese momento cuando nació en mí el deseo de impactar positivamente en las personas, ayudándolas a verse y sentirse mejor. Siempre he experimentado una gran satisfacción personal a través del cuidado de mi propia imagen, y quise compartir esa experiencia con otros. Así comenzó mi búsqueda de un espacio donde pudiera ofrecer a mis clientas un ambiente exclusivo y completamente personalizado, cumpliendo con todos los protocolos de cuidado que el contexto exigía. De esta manera nació *Empire Style*.



¿Cuál es el enfoque del salón en cuanto a la atención al cliente y la experiencia que buscan ofrecer a quienes los visitan?

En *Empire Style*, cada cliente es único, y por eso nos enfocamos en brindar una experiencia completamente exclusiva. Nuestro servicio está diseñado para adaptarse a las necesidades y preferencias individuales, ofreciendo un asesoramiento personalizado que realza el estilo y la esencia de cada persona. Además, buscamos ofrecer una experiencia integral que combine calidad y confort. Nuestro objetivo es que cada cliente se sienta a gusto durante toda su visita, creando un ambiente relajante y libre de estrés. Para ello, hemos cuidado cada detalle: desde la música y la decoración hasta un servicio de cafetería con opciones como bebidas frías, espumantes y más. Todo está pensado para consentirte y hacer que tu experiencia sea memorable.

En *Empire Style*, no solo nos dedicamos a realzar tu imagen, sino también a ofrecerte un momento especial que querrás repetir. "Nos esforzamos por ser el lugar al que siempre desees volver."



¿Qué tendencias en belleza y estilo consideran que están marcando la pauta este año?

Podríamos decir que, las Tendencias en Belleza y Estilo, serían:

Cortes de Cabello:

Butterfly Cut

Ideal para cabellos largos, combina capas superiores cortas con inferiores largas, conservando la longitud mientras aporta volumen y movimiento. Frecuentemente se acompaña de un flequillo estilo cortina para enmarcar el rostro.

Shaggy Suavizado

La versión renovada del clásico shaggy presenta capas más largas y ligeras, que aportan un movimiento natural y un efecto desenfadado. Perfecto para quienes buscan un estilo moderno y lleno de personalidad.

Bob Texturizado

Este corte atemporal sigue evolucionando con capas que añaden volumen y dinamismo. Adaptable a distintos tipos de cabello y estilos, es una opción versátil y práctica para un look sofisticado.

Pixie y Estilos Andróginos

Los cortes cortos con líneas minimalistas y andróginas son una apuesta atrevida. Ideales para quienes buscan un cambio radical y también para lucir canas con estilo.

Long Midi

Una media melena que cae justo por debajo de los hombros, versátil y favorecedora. Puede complementarse con flequillos cortos, largos o tipo cortina, logrando un look natural y desenfadado.

Flequillos:

Siguen siendo protagonistas en todas sus versiones, adaptándose a cualquier estilo o largo de cabello.

Ondas Desestructuradas

El efecto "peinado al viento" sigue en tendencia, aportando frescura y un aire natural al look.

Coloración:

Tonos Moca

Marrones profundos con reflejos dorados que aportan calidez y sofisticación.

Tonos Latte

Matices beige y arena que crean un efecto luminoso y suave, ideales para técnicas como el balayage o para transiciones sutiles.

Cobres Suaves

Los tonos cobrizos continúan en auge, pero con una base marrón y mechas concentradas en la parte frontal, para un acabado más natural.

Rubios con Reflejos Nacarados

Desde rubios claros hasta oscuros, los reflejos nacarados iluminan el rostro, ofreciendo una apariencia fresca y moderna.

Greys y Canas

Las canas y tonos grises se integran con elegancia, ya sea de forma natural o con técnicas como el balayage, destacando un look refinado.

Peinados:

Clean Look

Estilos pulidos y minimalistas que resaltan la naturalidad y el brillo del cabello. Perfectos para un look sofisticado y discreto.

Trenzas en Todas sus Versiones

Desde trenzas clásicas hasta estilos más elaborados, siguen siendo una tendencia clave para complementar cualquier outfit o evento.

Estas tendencias reflejan un equilibrio entre lo práctico y lo estilizado, promoviendo looks que se adaptan a diferentes gustos y estilos de vida.

¿Qué tipo de productos y tecnología utilizan para garantizar los mejores resultados?

En *Empire Style*, nuestro principal objetivo es garantizar resultados excepcionales, combinando productos de alta calidad con tecnologías innovadoras. Contamos con el respaldo de marcas internacionales de primer nivel que aseguran la excelencia en cada servicio. En coloración, trabajamos con L'Oréal y su amplia gama de productos, incluyendo las líneas “Majirel” e “Inoa”. Esta última, con su fórmula revolucionaria, reduce el consumo de agua potable durante el aclarado. También confiamos en Hairssime y sus líneas “Simme” y “Nusense Lumine”, esta última libre de amoníaco. Para el cuidado del cabello, nuestras marcas de preferencia incluyen K18, un producto vegano y libre de gluten que utiliza tecnología sostenible similar a la de L'Oréal en cuanto al cuidado del agua, y Olaplex, reconocido por sus tratamientos reparadores de alto rendimiento.

Si se trata de lucir una melena larga y voluminosa, ofrecemos la última tecnología en extensiones de cabello: “Tape-in Hair”, una solución innovadora para lograr un acabado impecable.

En el sector de uñas, “O.P.I.” es la marca favorita de nuestras clientas, aunque también trabajamos con otras opciones de calidad, como “Meline”. Para nuestras clientas que prefieren uñas esculpidas, contamos con el exclusivo sistema “Soft Press-On”, que garantiza un acabado profesional en cuestión de minutos. Además, hemos incorporado las revolucionarias “pestañas postizas tecnológicas”, diseñadas ergonómicamente para adaptarse a diferentes estilos y ocasiones, brindando comodidad y elegancia.

Nuestra misión es mantenernos a la vanguardia, renovándonos constantemente para ofrecerte lo último en tendencias y calidad.

En Empire Style, nos destacamos por ofrecer servicios innovadores que marcan tendencia en el mundo de la belleza.



¿Tienen algún plan o proyecto futuro para Empire Style Salón de Belleza?

Sin duda, este es solo el comienzo de un proyecto con un gran potencial. Expandir *Empire Style* a través de nuevas sucursales o franquicias es un sueño y un desafío personal que me inspira cada día. Mi frase de cabecera siempre ha sido: “Empoderarse es solo el comienzo de todo”, y creo firmemente en ella. Este proyecto no solo busca transformar la imagen de quienes nos eligen, sino también ser un motor de inspiración y crecimiento, alcanzando a más personas con nuestra propuesta.

Contacto:

@empirestylepeluqueria

tel. +54 9 11 6430-2590

Calle 152 Nro. 6352. Piso 1 of 103/104

Complejo Downtown Greenville

Hudson Berazategui