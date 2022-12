Entrenamiento y salud

CREDITO CARAS

Se acerca el verano y todos quieren estar en forma, hacen hasta lo imposible para bajar esos kilos de más y que entre la camisa o el pantalón para las fiestas, pero se olvidan de algo importante a la hora de hacer dietas inalcanzables o entrenamientos súper extensos, crear el habito acorde a las capacidades de cada uno, es un proceso que debe durar todo el año y no una temporada con resultados poco favorables. Todos quieren verse bien, vivir mejor y rendir al máximo, la incógnita es que no tenemos claro cómo, no sabemos cómo crear un habito, que perdure en el tiempo, ser disciplinado y alimentar la fuerza de voluntad. Depende de nosotros, confiar en uno mismo, con voluntad, tenemos todos los recursos, y, tarde o temprano se logran las metas, Entonces… ¿por dónde empezamos? Estoy liderando un proyecto de bienestar corporativo para fruitlosophy, le brindamos a miles de empleados de las más destacas empresas del país, opciones saludables, para que así lo que muchas veces sacrificamos, comer bien, entrenar, dormir, visitar a nuestros padres, concentrarse en los objetivos personales, no sea la única opción, y que en el ambiente laboral tengamos las herramientas para involucrar nuevos hábitos saludables. Entonces debemos proponer un cambio, con un objetivo lo más específico posible, ¿Qué queremos? ¿Bajar de peso, aumentar la masa muscular, sentirnos fuertes, mejorar el estilo de vida? Si somos claros y precisos con lo que queremos entonces todas nuestras herramientas serán efectivas y la realidad que creemos será exitosa. A partir de esta variable muy importante tenemos un punto de partida para conducir a nuestro propósito y hacerlo realidad. Seguir un objetivo es cuestión de esfuerzo, constancia y perseverancia, si no tengo alineado el cuerpo con la mente claramente las cosas no saldrán al 100% y lo que debería ser un día ganado termina empeorando todo lo logrado. Debo trabajar sobre el habito, ¿Cómo? Proponiéndome tareas acordes a mi objetivo, es decir, si mi objetivo es tener una vida más saludable, entonces, quedarme sentado en el sillón mirando la tv quizás no sea una buena opción, levántate, Salí a caminar al aire libre, anótate en el gimnasio, adquirí alimentos más saludables a tu dieta, incorpora una rutina un día a la vez. Sin cuestionarla. Las excusas no existen, quedarte durmiendo o replantearte porque estas en el gym, no es una opción, enfócate en aquello que te propusiste y repetilo. Repetir las acciones tomadas un día a la vez sin ningún cuestionamiento es trabajar sobre nuestro habito, quien da un primer paso da el segundo, es difícil al principio pero a la larga es lo que te hará diferente. Solo tarde 21 días en crear ese habito que luego trabajara para nosotros.

Por León Polzella

Instagram: leóntrainerr

Mail: [email protected]

Teléfono: 1161984406