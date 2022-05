Equilibrándonos

CREDITO CARAS

¿Qué son las constelaciones familiares y para qué sirven?

Cada vez se habla más de las constelaciones familiares individuales y grupales pero poco sabemos para qué y cómo podemos aplicarlas para mejorar nuestra calidad de vida y sobre todo nuestras relaciones con los demás.

Hace muchos años me dedico a acompañar a personas que quieren trascender sus dolores internos, miedos y limitaciones para vivir un camino de bienestar interior. Me sentí atraída y comencé a transitar este camino desde mi propia historia personal, donde a lo largo del tiempo pude observar que muchas situaciones que estaba atravesando tenían que ver con el duelo no sanado por la muerte de mi padre en mi adolescencia. Esto repercutió en mis vínculos donde viví en primera persona violencia psicológica, llevando en soledad mi maternidad desde muy joven y sintiendo en mi interior una tristeza muy profunda que no me permitía disfrutar de la vida.

Miedo, culpa, soledad, abandono, sentir el no merecimiento de lo simple, la falta de amor propio fueron factores detonantes para comenzar este camino.

¿Qué se puede trabajar a través de una constelación?

Muchas situaciones que nos traen sufrimiento, vínculos conflictivos, enfermedad, estancamiento en la vida y en la profesión, pueden estar en sintonía con duelos bloqueados y lealtades familiares que cargamos de manera inconsciente. Por medio de las constelaciones familiares podemos darle luz a esas situaciones y resignificarlas.

Esta herramienta nos permite dar un salto cuántico hacia nuestra evolución y sanación interior. Nos da la posibilidad de conectar y sanar nuestro cuerpo, mente, emoción y espíritu.

¿Cómo se puede realizar una constelación familiar?

Se puede hacer de manera grupal e individual, presencial u online.

De manera grupal, la persona que constela elige a otros miembros del grupo para que representen su síntoma y a través de sus posiciones en el campo de trabajo, los representantes comienzan a brindar información a la persona que está constelando mediante las sensaciones físicas y emocionales que van experimentando. Nos muestran una escena de gran importancia para el consultante.

Las constelaciones familiares son un mapa que revelan la raíz del síntoma, lo que la persona debe sanar, integrar o resignificar de su historia.

El trabajo individual es similar sólo que está el terapeuta con el consultante. Aquí se trabaja con elementos y a la persona que viene a consulta se le pide que recree una escena, identificando en este aquí y ahora lo que la bloquea, limita u obstaculiza en su fluir.

¿En estas sesiones utilizas otras técnicas de acompañamiento?

Si, a través de las distintas disciplinas logre mi propia alquimia. Soy Counselor especializada en duelos, adicciones y desarrollo personal, integro en mis sesiones Bio-Existencia consciente, Mindfulness, constelaciones familiares y organizacionales. Gracias a mis permanentes estudios, capacitaciones y años de experiencia en diferentes especialidades fundé mi empresa "Equilibrándonos", un espacio donde hay un curso para cada necesidad, talleres y formaciones presenciales y online para seguir creciendo interiormente.

Mi gran pasión es acompañar a personas y grupos a sanar, a descubrirse desde lo que realmente son y el potencial que tienen en su interior, soltando esas trabas que no les permiten el despliegue de sus potencialidades y brindando herramientas que fueron y son de gran valor para mí.

Te invito a que te des una nueva oportunidad de ser feliz.

