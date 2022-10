Erika Ferrando

CREDITO CARAS

¿Cómo surgió tu vocación de entrenadora?

A veces miro para atrás y no sé bien cómo comenzó todo esto, ni cuando, ni porque. ¡Solo sé que llegó y que lo estoy aprovechando al máximo! Me hago cargo, lo asumo. Cada día de mi vida me levanto y voy por todo, así soy. Algunos días con más energía y otros más cansada. Pero si puedo decir que soy una persona que ama lo que hace. No me canso de generar contenido, de entrenar, conocer, aprender y superarme. Estoy en el camino correcto.

¿Cuáles son los servicios que brindas en los entrenamientos?

Como Entrenadora ofrezco tanto a mujeres como hombres y también a niños adolescentes planificaciones personalizadas para que ejerciten dependiendo sus objetivos, de manera online y de manera presencial. Mi motivación es 100%, constancia y actitud. Mis grupos de entrenamiento tienen mi apoyo y compañía cada día.



¿Qué funciones desempeñas siendo Modelo Fitness?

Como Modelo Fitness me encanta realizar fotos y videos con mis rutinas o simplemente mostrar la marca que represente. Pruebo todo lo que me dan siempre antes y así puedo generarles contenido a la marca y también recomendar. Siempre trato de generar confianza y formar un equipo.

¿Qué aspectos consideras elementales para desarrollar tus profesiones?



No creo en la suerte, pero sí en trabajar cada día para cumplir lo que deseo. Todo llega con esfuerzo y dedicación.

¿Cuáles son tus objetivos de cara a los próximos años?

Mi gran desafío a futuro es tener mi lugar de entrenamiento fit y mi marca de ropa. Voy a trabajar duro para que se haga realidad.



Datos de contacto:

Instagram: erikaagrisel