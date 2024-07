¡Escucha tu Alma!

CREDITO CARAS

Mer, ¿cómo fueron los inicios de tu emprendimiento?

La empresa surgió con unas ganas inmensas de poder ayudar y a raíz de una más de mis búsquedas e inquietudes personales, esas que me decían: “Tenes mucho para darle al mundo pero todavía hay algo que descubrir”.

Así que un día me anoté en una mentoría de negocios con un reconocido mentor millonario, donde descubrí que mis años de vivencias en viajes alternativos, leyendo libros de Metafísica y consultorio podrían transformarse en algo más grande para mí y para el mundo. Fue así que comencé a darle vida a este emprendimiento de formaciones online de dinero espiritualidad y coaching.

¿Cuáles son los servicios que brindas al público?

Los servicios son básicamente de formaciones online y life coach, abordando por ahora temas de dinero, espiritualidad y desarrollo personal.

Si bien hay productos pagos, nuestro lema es: ¡Siempre dar más de lo que se espera! Y es por eso que también compartimos mucho contenido de alto valor gratuito (para ser parte pueden enviarme un mail a [email protected]).

¿Cuáles son tus diferenciales en el rubro?

Estoy segura de que doy algo único. Lo que más me diferencia es; aparte del humor, la transparencia y la naturalidad, es mi historia de vida, súper alternativa y enriquecedora.

La vida me ha llevado por muchos caminos, he pasado de viajar por el mundo sin dinero y prácticamente dormir “en las calles” a hoy estar volando en jets privados y estar creando mi propia empresa y marca personal.

La búsqueda de mi alma no siempre se enfocó en los negocios, me interesaban otras experiencias, ver al mundo con mis propios ojos, sumergirme en retiros en la naturaleza con personas que no conocía, vendarme los ojos por cinco días, ir a ceremonias de plantas sagradas, vivir en Palestina o en comunidades: Ver la vida desde otra vista de punto.

Para mi es el momento valorar lo vivido para expandirme y poder ayudar a los demás.

¿Cómo proyectas a tu marca de cara al futuro?

Creo que el crecimiento será exponencial ya que el negocio de las formaciones online es el mas escalable y rentable (el mejor que se puede emprender hoy en día) no necesitas un jefe, ni cumplir horarios, sos creador al 100% del emprendimiento (y de tu vida) lo podes hacer desde cualquier parte del mundo (yo vivo en la isla) con internet y un celular, a tus ritmos y sin jefes entre otros beneficios. Si les interesa pueden adquirir la Masterclass que cree "Vence tus miedos y genera dinero online".

¿Qué mensaje queres transmitirles a tus lectores?

"Que sus sueños siempre sean más grandes que sus miedos"

y que recuerden su Divinidad.

Estoy segura que con ganas de aprender, de superarse, de aventura y de salir de la zona de confort cualquiera puede alcanzar el éxito, en todas las áreas de la vida.

Sumaria muchísimo que se unan a este sueño!

Datos de contacto:

Instagram: @mer.sabaria

Mail: [email protected]