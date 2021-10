Espacio Mi Luz: Ma(pa)ternidad y crianza conscientes

Micaela Luz Fernández Barbaglia es contadora pública, profesora, doula y mamá, y se destaca por ser la coordinadora de “Espacio Mi Luz”, un lugar administrado en familia que surge de la necesidad de reunir madres, padres y embarazadas en un lugar donde se sientan libres de prejuicios y acompañados/as. Hoy ella nos cuenta más acerca de su historia y de la experiencia que le brinda a cada uno de ellos.

“Durante mi embarazo leía artículos, notas y libros; y miraba programas de otros lugares del mundo donde me resultaba fascinante el seguimiento que le daban a la mujer y al bebé; la manera en que se involucraban y la preocupación de los profesionales en brindar toda la contención que necesitaran. Me deslumbraban estos escenarios, pero los veía lejanos a la realidad de lo que me ofrecían los profesionales que me estaban acompañando”, recuerda Micaela sobre sus primeras búsquedas para encontrar un espacio protector y con cuidados de calidad.

“Mi hijo nació de una manera muy intervenida, innecesariamente intervenida. El tiempo siguió y el desolador puerperio me incentivó a participar de muchos grupos en redes sociales sin saber que, finalmente, lo que me parecía utópico, podía llegar a concretarse, e incluso se había transformado en realidad en mujeres que obtuvieron la información correcta”, resalta la profesional.

Actualmente, ella se dedica a brindar información a quien desee recibirla para poder contribuir a que cada vez más mujeres tengan una grata experiencia de sus partos y más bebés tengan una hermosa bienvenida.

¿Qué servicios y productos tienen a disposición?

En la planta baja, contamos con un espacio donde se venden artículos tales como muebles, rodados, indumentaria, deco, blanquería, alimentación, higiene, seguridad, porteo, entre otros, para el acompañamiento de la ma(pa)ternidad y la crianza. También tenemos a la venta juguetes, siempre siguiendo con esta filosofía de cuidar las necesidades reales de bebés y niños/as y su fisiología. En la planta alta, hay distintos servicios y actividades como, por ejemplo: esferodinamia, formación de doulas, cursos de preparto, juego libre, asesoría en lactancia, asesoría en porteo ergonómico, ritual de despedida de panza de embarazada, por nombrar algunos.

Hiciste la formación de Doula, ¿cuál es la función que se debe cumplir?

Una Doula brinda soporte continuo, información y apoyo a la mujer embarazada, antes, durante y después del parto, con la intención de acompañar emocionalmente todas las fases de la maternidad. La compañía es respetuosa: sin invadir, perturbar o imponer. Fui Doula Voluntaria en el Hospital de Morón y me hice socia de EPEN (El Parto es Nuestro Argentina). Finalmente, en el año 2019, reuniendo experiencias y mucho amor, dimos apertura a “Espacio Mi Luz”.

¿Cuál considera que es el diferencial de su espacio?

Buscamos reunir madres y futuras madres, así como también padres y futuros padres, ya que creemos en la igualdad de roles. Nos basamos en la frase del obstetra francés Michel Odent: “Para cambiar el mundo hay que cambiar la forma de nacer”, a la que nosotros le agregaríamos que también “hay que cambiar la forma de criar”. Por esa razón, en este espacio, la mirada está puesta especialmente en bebés y niños/as haciendo que nuestro mundo adulto se adapte a ellos/as y no al revés. Eso es lo que denominamos mirada niñocéntrica.

Además, otro de los diferenciales es que tenemos un compromiso activo con el cuidado del medio ambiente por lo que intentamos que la mayoría de nuestros productos sean de madera y/o tela.

¿Cómo se proyectan a futuro?

Actualmente Espacio Mi Luz está nuevamente en construcción para seguir ampliando la propuesta. La idea es, a futuro, contar con otra sala de actividades y más consultorios para distintos tipos de servicios profesionales.

Más Información en : WhatsApp 1150427850 IG - FB @espaciomiluz - www.espaciomiluz.com.ar

Mirá el video de Espacio Mi Luz: