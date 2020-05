Espacio Terapéutico Alojar: sesiones de reencuentro y reflexión

View this post on Instagram

Los sucesos o las percepciones que introducen en nosotros una reacción de estrés son subjetivos y relativos. Es posible que un hecho que para usted resulte traumático a mí no me afecte en absoluto, y viceversa. Asimismo, puede que un suceso que le causó un estrés considerable el año pasado apenas lo afecte este año, ya que su actitud o su perspectiva han cambiado en este período. Incluso es posible que en esta ocasión disfrute de la experiencia o que la perciba como un reto emocionante más que como una amenaza.