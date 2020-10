Espacios únicos y personales

El arquitecto Edgardo Avila es fundador de su propio estudio y muchas veces cuenta con colegas con quienes busca las mejores soluciones a los pedidos de los clientes. “Me incorporé al mundo de la arquitectura cuando estaba en la facultad. Empecé trabajando como maestro mayor de obra en el año 2012, realizando pequeñas refacciones y asesoramientos a conocidos. Poco a poco fui creciendo profesionalmente y, hasta el día de la fecha, llevo construidos más de 2.000 metros cuadrados, entre viviendas unifamiliares, multifamiliares, oficinas, locales y piscinas”, dice Edgardo.

- ¿Cuántos metros cuadrados tienen en este momento en construcción?

En el día de la fecha estamos construyendo 800 metros cuadrados que aún nos queda por terminar y por comenzar nuevas obras ya proyectadas y aceptadas por los clientes.

- ¿Sus proyectos obedecen a algún estilo en particular?

No, no tengo un estilo que me determine. Me adapto a los deseos de cada cliente buscando superar expectativas. Aunque tengo que aceptar que me gusta más el racionalismo, donde busco la simpleza.

- ¿Hay otros arquitectos en su familia?

No, para nada. Tuve una formación estatal, tanto en primaria, secundaria y universitaria, recibiéndome en la Universidad de Buenos Aires en al FADU. Soy el primer miembro de toda mi familia que se recibió con una carrera universitaria. Fue un trayecto muy difícil. No contaba con recursos y viajaba dos horas para llegar a la facultad. Caminaba 3 km y tomaba tres colectivos para llegar a ciudad universitaria. Doy gracias por las oportunidades que me dio la vida, creo que logré esto gracias al esfuerzo que vi siempre en mis padres, Darío y Mirta.

- ¿Cuáles son los servicios que ofrece el estudio?

Los trabajos que ofrecemos son: proyecto, dirección y construcción de viviendas unifamiliares, multifamiliares, refacciones, interiorismo y muebles a medida, construcción de piscinas y también hacemos las gestiones municipales.

Datos : Tel.: (+5411) 6622 8881. - Mail: arq.edgardoavila@gmail.com - IG: @arquiavila.