¿Exitosa en la vida pero no en el amor?

Cada vez es más común ver mujeres líderes de negocios, empresarias o profesionales reconocidas que son exitosas y logran todo lo que se proponen. Estas mujeres fuertes e independientes son inspiración para otras y rompen con la antigua creencia de que solo los hombres pueden hacerlo.

Algo que he notado en estas mujeres es que, aunque en la vida son exitosas, en las relaciones y en el amor no se sienten de la misma manera; para muchas de ellas, este es su “punto débil”. Esta tendencia la he observado en mis espacios grupales e individuales, en las mujeres que acompaño, y también en mi propia experiencia.

Pero ¿qué hay detrás de esto? ¿Por qué este tipo de mujeres suelen atraer hombres no disponibles, inmaduros, con miedo al compromiso o a crear proyectos en conjunto? ¿Por qué viven estas experiencias una y otra vez? ¿Será que es el destino de estas mujeres quedarse “solas”?

Claro que no, y tampoco creo que sea porque “no se puede tener todo en la vida”. Una mujer puede sentirse plena en todos los aspectos, incluido el amor. Entonces, vayamos un poco más atrás para ver dónde se origina esto, porque para entender tu presente tenemos que mirar tu pasado. Allí se grabaron las formas de vincularte y de amar; esta información está guardada en tu inconsciente, y desde ahí estás creando ese tipo de parejas.

Detrás de toda mujer fuerte e independiente hay una niña herida, que sufrió la falta de una figura paterna (ausencia, distancia, maltrato, abandono), que esperaba recibir atención y amor, pero como no lo recibió, aprendió a dárselo sola. Se convirtió en su propia figura paterna, se polarizó en su energía masculina, y solo sabe dar, no sabe recibir. Y es por eso que no crea parejas, o solo atrae aquellas que la necesitan, que dependen de ella, porque de esta manera se asegura de que no la abandonen, y a su vez se siente amada cuando el otro reconoce todo lo que da.

Ese programa inconsciente de la niña “madura y autosuficiente” te ayudó a sobrevivir, es lo que conoces, y por eso lo repites ahora como adulta. No te sientes plena en tus relaciones porque te estás vinculando desde tus heridas; por eso atraes personas que te decepcionan, desvalorizan, abandonan, etc. Ellos son perfectos para cumplir este rol, ya que están ahí para que observes esas heridas.

La buena noticia es que ¡podés cambiarlo! Para hacerlo, es necesario que tomes consciencia de tus heridas, que trabajes para sanarlas, y que tus formas de vincularte sean coherentes con lo que realmente deseas. El cambio siempre empieza por vos: si vos cambiás, todo cambia a tu alrededor, incluso las personas que te rodean, porque ellas solo eran actores de tu película.

En mis espacios, trabajamos esas heridas conectando con el inconsciente. Si estás lista para cambiar este patrón y sentirte exitosa y plena también en el amor, te invito a mi Masterclass Gratuita “Mejor Sola” este sábado 26/10 en vivo por Zoom. Si esta nota llegó a vos, es una señal. ¡Búscame en redes sociales y súmate!

