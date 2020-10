Facundo José Torales, dueño de Mates Imperio Verde

En el día de hoy conversamos con Facundo, formoseño y emprendedor, que se encuentra viviendo actualmente en Córdoba capital. Él nos cuenta cómo nació este proyecto, donde se realizan productos materos artesanales y de la más alta calidad en el mercado. “Una tarde me di cuenta de que el sabor de mi mate no era agradable, fue en esa búsqueda de un buen mate que encontré estos modelos artesanales. Primero fui consumidor y luego, cuando compartí unos mates con amigos, familia, se sorprendían por lo auténtico que era el producto. Eso me despertó una oportunidad para emprender y motivado por la llegada de mi hija Chloe, decidí apostar por este proyecto. Fue así como en marzo de 2019 empecé Imperio Verde con mucha dedicación y esfuerzo”, destaca Facundo.

¿Qué productos tienen a disposición?

Trabajo únicamente mates artesanales, calabaza brasileña forrados en cuero, virolas de acero, alpaca, bronce, cincelados a mano por artesanos y bombillas, termos, materas y demás accesorios relacionados, todos artesanales.

Los productos destacan ya que son mates UNICOS, de alta calidad y que podés personalizarlos a gusto con apliques de bronce, letras, números, escudos y forma. De esta manera, tu mate se vuelve UNICO. Agregando un valor emocional a nuestros mates que nos acompañan todos los días. Son una excelente opción para regalos en una fecha especial o bien para regalos empresariales.

¿Qué experiencia buscan brindarles a los clientes?

Por esa bombilla corren historias, amor y sueños. Aquel que disfruta de tomar mates, puede tener un producto único que no sea solo una infusión diaria, sino algo más emocional, una experiencia matera de calidad. Es algo que te acompaña todos los días y termina siendo compañía en todo momento. ¡Nuestro mate!

Pueden visitar la tienda online, para ver productos y comprarlos. Trabajamos con envíos a todo el país, con entregas en Córdoba capital, donde pueden visitar nuestro showroom. Nuestra red social principal es Instagram (@matesimperioverde) y próximamente estaremos incorporando un punto de venta en Formosa capital.

También, nos encontramos trabajando en un canal de YouTube para compartir esta tradición no solo con argentinos, sino con todos aquellos que se encuentran en otros países y están experimentando esta experiencia por primera vez. Muchos no saben cómo preparar un mate y vamos a ir incorporando poco a poco algunos tips por ese medio.

¿Cuál consideran que es su diferencial?

Cada mate es único, por la simple razón de que son artesanales, personalizados con la identidad y emoción de cada cliente.

¿Qué tipo de vínculo que se genera con el cliente?

Recibo mensajes de todas partes del mundo, Francia, Italia, Brasil, México, Chile, Bolivia, Perú y por supuesto argentinos, sobre todo. A ello, se le suman muchos agradecimientos por la atención y por la calidad de los productos principalmente. Muchos afirman que no pueden despegarse de sus mates, tienen presente la impronta personalizada que cada uno decidió agregar. Y esos detalles nos identifican. ¡Cada mate es único!

¿Qué inquietudes o pedidos les acercan?

Recibo consultas no solo de Argentina, sino también de otros países. La pregunta más requerida de otros países es: ¿cómo se prepara el mate? También los horarios para tomarlo y los tipos de yerba.

Muchos comparten fotos y experiencias. De eso se trata, de compartir y personalmente me imagino con mi hija Chloe compartiendo unos ricos mates.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que les da su trabajo?

Tengo muchas satisfacciones, pero una de ellas se me presento hace algunos días, fue un mensaje que recibí de agradecimiento. Era una persona con pocas posibilidades motrices y tomar mates era su mayor hobby. Al tener su mate personalizado, el lleva presente siempre la impronta de sus gustos y sueños. Y no solo me emociona, sino también me mata de gusto lograr eso.

Datos de contacto: Envíos a todo el país Argentina y también llegando a cada rincón del mundo de manera internacional - Instagram @matesimperioverde // El WhatsApp lo encuentran en Instagram // Web: www.matesimperioverde.com.ar