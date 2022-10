Feminine Hifu: tecnología ginecológica regenerativa

CREDITO CARAS

“El Hifu fortalece los tejidos de la mucosa vaginal, devolviendo su tonicidad y mejorando la lubricación, así como también logrando grandes resultados a quienes padecen de incontinencia urinaria leve a moderada, laxitud o prolapsos”, cuenta el doctor Juan Machado, especialista en Ginecología y Obstetricia (MP 23.168/0 - ME 9.984).

Según distintas estadísticas internacionales, tres de cada cuatro mujeres en la post menopausia sufren, lo que los ginecólogos llaman, Síndrome Genitourinario de la Menopausia, una atrofia urogenital. Esto genera resequedad, dolor en la sexualidad y micción urgente.

Tecnología revolucionaria

Se utiliza para lograr un tensado y rejuvenecimiento de las paredes vaginales. El dispositivo emite una onda que aumenta la temperatura del tejido donde se aplica, provocando que la fibra de colágeno se estire y reordena.

Es considerada una tecnología revolucionaria de uso ambulatorio, se aplica en consultorio, sin preparación previa, no lleva anestesia y no es doloroso, afirma Machado. Asegura que el tratamiento no produce sangrado, demora 20 minutos y no tiene post-operatorio. La mujer se reinserta a su actividad cotidiana de inmediato.

¿Cómo funciona Feminine Hifu?

Feminine Hifu es una tecnología que la ginecología aprueba y resulta en un beneficio para la salud y la calidad de vida de las mujeres que lo requieren.

Se realiza con un transductor similar a un ecógrafo transvaginal, protegido por cuestiones de asepsia con un preservativo. El equipo comienza a rotar 360 grados, emitiendo puntos de calor de ultrasonido focalizado en dos profundidades distintas, logrando efecto térmico en los tejidos.

Trabaja en sectores diferentes de la profundidad: sector central o medio y en la parte más externa, cercana al exterior vaginal.

Con sello cordobés

La doctora Gabriela Corin (MP 26051/2) es una de las integrantes de la familia pionera que viene desarrollando esta tecnología en Argentina, mediante la compañía Sveltia, en la ciudad de Córdoba.

La especialista argumenta que “Con Feminine Hifu estamos ante la más alta tecnología enfocada en la salud y estética íntima femenina, que aparece en el ámbito de la ginecología como una nueva opción terapéutica, altamente efectiva, no invasiva y que permite abordar tejidos en profundidad sin invasión superficial”.

La firma tiene 15 años en el mercado y cuenta con cien empleados distribuidos entre su planta en Córdoba, las oficinas en Buenos Aires y los distribuidores en México, Perú, Chile, Ecuador, Uruguay, Costa Rica, Guatemala, Paraguay y China.

Conoce más de nuestras tecnologías en www.sveltia.com

Seguinos en nuestras redes sociales @sveltia.argentina

Tel: +54 11 52749151

WP. +54 9 11 2792-6250

Dra. Gabriela Corin

Médica Cirujana - MP26051/2

Directora Academia Sveltia.