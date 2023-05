Fernanda Cejas El mejor microblading de Córdoba

CREDITO CARAS

Fernanda de 31 años es dueña de su propia marca quien.además de realizar el servicio creo la primera y única academia de microblading en cordoba.

¿Cómo surgió su vocación por el maquillaje semipermanente?

Surgió desde la necesidad de estar arreglada en menos tiempo y desde mi experiencia en el día a día.

Me inspire en la mujer moderna todo terreno que es madre, trabaja y se ocupa de la casa etc. Ahorrándole mucho tiempo dinero en cosméticos y maquillajes.

Me gusta la idea de estar impecable siempre y de poder resaltar la belleza de cada mujer con estos procedimientos que duran aproximadamente 2/3 años.

¿Por qué cree que tantas personas la recomiendan?

Por mi forma de trabajar profesionalismo y lo que es más importante mi experiencia ya que cuento con muchas capacitaciones a lo largo de estos años, horas de trabajo y cientos de clientas en mi CV.

¿Qué hace que cada vez más personas la elijan a la hora de realizarse este procedimiento?

La mayoría de mis clientas vienen recomendadas por alguien más; las que ya se atendieron conmigo como también personas que no me conocen personalmente pero me siguen en redes y ven mis trabajos.

Por lo que estoy muy agradecida.

La mejor publicidad y la más antigua siempre es el boca a boca.

Empecé trabajando en la cocina de mi casa y a domicilio por eso hoy estoy muy orgullosa de ser tan conocida en el rubro, ya que se cuánto trabajo hay detrás.

¿Cómo se realiza este procedimiento?

En este caso dentro del maquillaje semipermanente encontramos la técnica de Microblading pelo por pelo 3D hiperrealista que quiere decir que se dibujan los pelitos uno por uno con un inductor llamado tebori y microagujas introduciendo pigmentos en la dermis tratando de simular los naturales de cada persona, rellenando espacios vacíos.

(Todos los materiales son hipoalergénicos estériles y descartables)

¿Cuánto tiempo dura este procedimiento?

Aproximadamente dura 10 a 12 meses. Pudiendo ser más o menos, dependiendo principalmente de los cuidados posteriores, el tipo de piel de cada persona y su estilo de vida.



A quienes recomienda la técnica de maquillaje semipermanente microblading?

Le recomiendo esta técnica a personas que tienen vello, pero le falta definición, relleno, arco o simplemente las cejas están despobladas.

Se realiza con un inductor llamado tebori y unas mi- croagujas depositando pigmentos en la dermis.

Entonces la recomiendo para cejas que:

1) Requieren relleno porque tienen poco vello.

2) Tienen alguna imperfección estructural

(asimetría o falta de diseño).

3) Deseen alargarlas o engrosarlas.

4) Poseen cicatrices o alopecia.



¿Qué cuidados debe tener en cuenta la persona a la hs de realizarse la misma?

Cuidados Posteriores

Son mínimos pero muy importantes para que el procedimiento dure:

1. El primer día, lavar a los 45 minutos con jabón neutro, asegurándose de que no queden residuos en las cejas y con mucho cuidado. Secar con papel tissue (pañuelitos descartables).

2. Aplicar crema regeneradora post mi- cropigmentación o tatuaje 3 a 4 veces al día para evitar así la formación de cas- caritas, ya que cuando se caigan podrían llevarse con ellas el pigmento.

3. En el caso de no hidratar la zona, se generarán cascaritas. No las retire, hidrá- telas con la crema.

4. Evitar realizar actividad física por 7 días (ya que la transpiración podría expulsar el pigmento).

5. Recuerde bañarse antes de asistir al turno ya que ese día le recomendamos no mojar la zona tratada ni exponerla al vapor

6. Evitar exponerse al sol, sauna, baño turco o pileta por 15 días.

7. Evitar consumir comida picante o que le puedan generar alergias (para evitar expulsar el pigmento).

8. Evitar tocar las cejas con las manos sucias. Siempre lávese las manos pronto y desinféctelas. Recuerde que no dejan de ser micro heridas y se pueden infectar.

9. Evitar maquillar la zona por 10 días. Tenga en cuenta que los maquillajes pue- den tener bacterias y podrían infectar la zona.

10. Si es verano y necesita exponerse al sol, tenga en cuenta el uso de protector solar.

¿Quiénes no pueden realizarse esta técnica?

Embarazadas o en periodo de lactancia.

Pieles con rosácea acné no controlado o Psoriasis.

Personas en tratamiento de quimioterapia.

Diabetes no controlada.

En caso de que la persona tome anticoagulantes.

Cicatrización queloide

¿Qué otros procedimientos realiza en su estudio?

Además realizamos micropigmentacion en labios delineados y cejas efecto polvo.

También brindamos el servicio de cosmetologia realizado por una profesional egresada de la universidad católica de Córdoba y matriculada por el ministerio de salud.