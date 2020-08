Fernanda David : Una apasionada por el arte

“Cuando me preguntan a qué me dedicó, por lo general no sé muy bien qué contestar. Hace mucho tiempo que mi vida profesional se divide simultáneamente en tres cosas que amo hacer: volar como tripulante de cabina, trabajar en mi local de ropa y pintar, que es mi cable a tierra. Aunque hace tres años que encuentro una veta laboral en la pintura, mucho más fuerte de lo que esperaba”, sintetiza Fernanda.

- ¿Cuándo y cómo fue el reencuentro con la pintura?

Estaba bastante triste y así volví a hacer una de las cosas que me apasionaban desde muy chica. Volví a la pintura como cable a tierra. Necesitaba poder expresar en un lienzo todo lo que me estaba pasando a nivel personal, ya que me costaba mucho hablar; y volví a pintar. Así que debo agradecerle a esos momentos tristes, que hoy por suerte se convirtieron en alegría.

- ¿Desde el primer momento se sintió con ánimo de exponer como lo hace ahora?

No, al principio no me animaba a mostrar mis obras. Pintaba y me guardaba todo para mí, hasta que mi familia y mis amigos me motivaron a que mostrara mis obras abriéndome una cuenta en Instagram.

- ¿Y a partir de ahí no paró de ser convocada para muestras?

Exacto. Para mi sorpresa empecé a tener muestras colectivas. La primera fue en el Hipódromo de Palermo, en Buenos Aires. Me acuerdo que cuando quedé seleccionada no lo podía creer. Cuando fui a armar mi espacio en la muestra, me encontré con algo que era totalmente nuevo para mí y, sinceramente, no sabía por dónde empezar. Por suerte, me fue muy bien, hice muchos contactos y seguí exponiendo dos veces más en Buenos Aires, además de concretar ventas.

Luego, en diciembre de 2019 quedé seleccionada para hacer mi propia exposición, sola, en un nuevo Centro Cultural que hay aquí, en la ciudad de Salta. Después de esa muestra, una amiga me mandó un anuncio que buscaba artistas para representar en una feria Internacional en Barcelona para la que también quedé seleccionada, pero lamentablemente, por la situación que nos enfrentamos a nivel mundial, tuvo que ser cancelada.

- Además de lienzo, ¿en esta cuarentena exploró con otros soportes?

Sí, seguí pintando y cuando me quedé sin lienzos, decidí hacer un mural, el cual tuvo muy buenas repercusiones. Luego seguí con otro en mi local y descubrí que me encanta, aunque los cuadros siguen siendo mi fuerte. Mi próximo proyecto es armar algún tipo de multiespacio donde poder combinar la ropa con el arte, la música y un vino para el encuentro.

Para contacto : @vuelvenlocas @fernandadavidarte