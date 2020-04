Fernanda Rouaux: arquitecta

¿Qué te llevó a emprender?

A principios de Abril del 2017 cambio de trabajo, reduciendo la cantidad horaria, al disponer de más tiempo empecé a pensar en desarrollar un emprendimiento que me complementara a la profesión de Arquitecta, es así que en un viaje de Invierno a Villa la Angostura con mi familia empiezo a Crear Rayun.arquitectura (Significado rayun=florecer en mapuche). Es así donde en el trascurso del año 2018 participe en más de 30 ferias en la ciudad de La Plata y City Bell (Feria Bonhomia de Pilar Zoulemian, Feria Histeria de Agustina Riso, Feria de Manifiesto Paula Negr, etc.). Y empezó a tomar forma el emprendimiento.

¿Qué diferencial aporta la mujer a la hora de liderar?

La mujer a la hora de liderar tiene un aporte más comunitario, social participativo, tiene la capacidad de transformar y ejercer una influencia positiva sobre los miembros del equipo; nuestro estilo de liderazgo es más participativo y colaboradora diferencia del hombre. Las mujeres tenemos mayor dedicación al trabajo somos más simpáticas y detallistas llegando a ser más dominantes e influyentes que los hombres a la hora de liderar.

¿Cuál es tu mayor caso de éxito?

Mi mayor caso de éxito es el reconocimiento constante de la gente, clientes que asesoro y luego me envían la foto del espacio arquitectónico logrado. Porque no ofrezco solo una planta sino un objeto de diseño que complementa el pequeño espacio de la casa de cada uno, sea un monoambiente, un duplex o bien una casa de mayores superficies. Pero cada espacio es estudiado y visto como único.

¿Qué aprendiste de los fracasos?

Lo que aprendí de los fracasos o mejor dicho de una venta no concretada, es que desde el momento en que me pongo en contacto con el cliente doy todo para poder asesorarlo en su casa, se concrete o no la venta posterior. Cada cliente es único y diferente al resto. He participado de Ferias que quizás las cuestiones climáticas no fueron las ideales ya sea por exceso de calor o lluvia pero sin embargo de cada una de ellas logre conocer gente que me abrieron el mercado y fueron posibles clientes en un futuro.

¿Cuánto pesa la comunicación en tu plan de negocios?

La Comunicación es lo que más peso en mi plan de negocios, sin ir mas lejos en finales del año 2019 decidí contratar una fotografa que realizara las fotos de mis objetos y desde Diciembre el perfil de la Marca o feed del Instagram cambio un 100% la Comunicación es TODO y gracias a eso el crecimiento fue Mayor las ventas incrementaron y me contactan clientes de todos lados, inclusive de otras provincias.

