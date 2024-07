CREDITO CARAS

Verónica, ¿cómo fueron los inicios de tu emprendimiento?

En septiembre de 2009 mi pasión por la moda me impulsó a considerar el emprendimento en el ámbito de la indumentaria como una posibilidad real de negocio. Comencé fabricando un modelo de leggings que estaba en tendencia en aquel momento y luego innové con otro tipo de calzas que se convirtieron en un verdadero éxito. Inicialmente era una marca virtual, siempre me gustó atender con la mejor actitud a mis clientas y estar ahí para conocer sus gustos y necesidades. Gracias a esta interacción constante logré ampliar mi catálogo incorporando nuevos artículos al mercado, decidiendo invertir en determinados artículos directos de fábrica, comenzando también a capacitarme en cursos de diseño de indumentaria textil. Fue así como comencé a darle forma a mi sueño. Este proceso de crecimiento y aprendizaje me llevó a abrir mi primer showroom físico en el barrio de Naón – Liniers, en Capital Federal.

¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

Vendemos indumentaria femenina y brindamos asesoramiento personalizado a cada una de las mujeres en nuestro showroom y de manera online. Ayudamos a resaltar la belleza individual con las prendas ideales que más las favorecen de acuerdo al tipo de cuerpo y al estilo propio, ganando así seguridad con la imagen.

El amor por lo que hacemos se refleja en el servicio.

¿Cómo proyectas a Filomena­ Leggins de cara al futuro?

Proyectamos ofrecer nuestro servicio y productos a clientes mayoristas y así poder expandir nuestra marca llegando también a las diferencias provincias de nuestro país.

¿Cómo está conformada tu empresa?

Cuento con el apoyo y el acompañamiento de mi hermana, logrando ser mi mano derecha. Mi Comunity Manager que hace tres años me acompaña en este camino, los chicos que hacen el servicio de motomensajería, y desde el taller las personas que realizan todo el trabajo de producción, desde que reciben la tela, hacen la molderia, y realizan el corte y confección final de la prenda.

¿Por qué los clientes eligen comprar ropa de tu marca?

Hablar de marca yo creo que es hablar de reputación, y la buena reputación se va construyendo con las experiencia positivas. Las mujeres nos eligen por contar con modelos que están en tendencia cada temporada, por la calidad y exclusividad en cada prenda, por el servicio que brindamos, ya sea desde el asesoramiento inicial a la continua comunicación y puntualidad en el momento de las entregas. La combinación de estos factores garantiza confiabilidad, seguridad y felicidad, que es lo que nos genera comprar esa prenda que tanto nos gusta.

Datos de contacto:

Web: www.filomenaleggins.com.ar

Instagram: @filomena­_leggins

Mail: [email protected]

Celular: 1159342209