Flor de Loto Centro Holístico: “Veo espíritus, ¿me estoy volviendo loco?”

Son muchas las personas que experimentan visiones, escuchan o perciben presencias de espíritus de sus seres queridos, o no, tanto en sus casas o trabajos y que temen volverse locos o que piensan que si lo cuentan serán juzgados por sus allegados o que les sugerirán ver a un psiquiatra o terminarán, directamente, internados. Muchas veces son niños los que sufren en silencio, ya que los adultos les dicen que no digan mentiras, que no es más que la imaginación o, incluso, que lo va a llevar el diablo. Barbaridades de todo tipo que solo los deja solos ante una situación que no logran entender. “Pero lo cierto es que las personas no pueden seguir negando o asociando ver espiritus como algo malo u obscuro. ¡Vemos experiencias en canales de televisión, en Netflix, ¡está a la vista de todos!”, asegura Cintia Gesualdo, médium y directora de Flor de Loto Centro Holístico.

- ¿Qué son los médiums? ¿Cuál es su real tarea?

Los médiums somos un puente entre dimensiones y podemos transmitir los mensajes de las almas que ya trascendieron para sus seres queridos. Es realmente hermoso ser ese medio o canal porque es muy sanador para ambos, creo que evoluciona el espíritu que trascendió y el del ser querido que está acá.

- ¿De qué manera se evidencia esa evolución de la que hablás?

Gracias a las sesiones con sus seres queridos las personas encuentran alivio, sanación e incluso la fuerza para poder seguir adelante en lo que les resta de vida e, incluso, hasta encontrar un sentido a la vida. Soy de las convencidas que hay un “Para Qué” en todo, y ese “Para Qué” puede ser la salvación de una familia.

- También llegan quienes tienen temor a ese “más allá”?

Sí, claro. Muchos hablan de miedo a ver o que les pasen cosas malas. Eso también es una creencia limitante que nos han impuesto desde niños tanto la familia, la sociedad, la religión, etc. Cuando uno afronta el miedo, deja de sufrir estos encuentros y puede ayudar a muchísimas personas con esa conexión.

- Muchos también dicen que no hay que molestar a los muertos

Es cierto, está la creencia de que los médiums molestamos a los muertos. Considero que carece de fundamento ya que, cuando hacemos las sesiones, siempre el consultante termina muy agradecido y en paz porque pudo conectar y sabe, en general, que no necesita volver a contactar porque escuchó lo que necesitaba para continuar.

- ¿Es posible formarse como médium o se nace con esa capacidad?

Si esta información resuena es porque es posible desarrollar la mediumnidad, ¡ya que es una capacidad innata del ser humano! ¡Ya formé a más de 1.500 mediums en varios países del mundo como España, México, Paraguay, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Bolivia, Colombia, Venezuela, Argentina y Uruguay donde también di una conferencia sobre Mediumnidad Moderna! Quien sienta presencias o se sienta atormentado por ellas, no debe juzgarse y sí buscar ayuda. Nadie está solo. ¡Somos muchas personas que transitamos este camino juntas! Contactanos, porque el espíritu es inmortal, nunca muere!

