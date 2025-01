Flora Holística: Un camino de autoconocimiento y sanación

CREDITO CARAS

Flora, ¿cómo fueron los inicios del emprendimiento y con qué finalidad fue llevado a

cabo?

Flora Holística nació en 2021 como un proyecto con el objetivo de ofrecer un espacio dedicado al autoconocimiento y el desarrollo personal a través de terapias holísticas.

Desde el principio, la idea fue acercar estas prácticas tanto a personas locales como internacionales, utilizando plataformas online para que todos puedan acceder a ellas.

Creemos en el poder de los tratamientos integrales para la resolución de conflictos personales y el bienestar integral, por eso desarrollamos un método propio que acompaña a cada persona en su proceso de sanación y crecimiento.

¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

Ofrecemos una variedad de servicios enfocados en el autoconocimiento y el desarrollo personal. Entre ellos, se encuentran cursos y talleres de terapias holísticas, que permiten a los participantes explorar distintas herramientas para su bienestar.

Además, trabajamos con un método propio de terapia que integra diversas disciplinas: enseñanzas del chamanismo, filosofía védica, cosmovisión maya, metafísica, mindfulness, canalización, videncia, transgeneracional y Reiki. Cada tratamiento está diseñado para acompañar a la persona de manera personalizada, teniendo en cuenta su historia y necesidades particulares.

¿Cómo proyectan a su marca en el mediano plazo?

En 2025, tenemos planeado lanzar nuestra Academia de Enseñanza Integral en Terapias Holísticas. Será una formación completa, enfocada no solo en enseñar las técnicas que utilizamos, sino también en desarrollar las capacidades individuales de cada estudiante. Además, estamos ampliando nuestra presencia online, con una escuela virtual donde ofreceremos cursos y talleres para que personas de todas partes del mundo puedan acceder a las herramientas con las que trabajamos. Nuestro objetivo es seguir acercando estas prácticas transformadoras a cada vez más personas, tanto en Argentina como en el resto del mundo.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Lo que nos diferencia es el enfoque único que hemos desarrollado con el tiempo. Nuestro método de terapia es propio, y se basa en una integración de diversas disciplinas espirituales y terapéuticas. Combinamos la sabiduría del chamanismo, la filosofía védica, la cosmovisión maya, las enseñanzas de Hermes Trismegisto y la metafísica, junto con prácticas como la lógica transgeneracional, las constelaciones familiares de Bert Hellinger, la apertura del Registro Akáshico y el Reiki. Este enfoque multidisciplinario nos permite abordar a cada persona de manera integral, considerando su historia personal, familiar y energética, para ofrecer un acompañamiento profundo y personalizado en su proceso de sanación y crecimiento.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

El camino que he recorrido hasta ahora ha sido perfecto tal como es. Cada experiencia, cada desafío, ha traído consigo una enseñanza que me ha fortalecido y me ha permitido avanzar con más claridad. No cambiaría nada, porque todo lo que sucedió tuvo un propósito y me ayudó a construir lo que es Flora Holística hoy. Estoy profundamente agradecida por el equipo que hemos formado, por el amor y la dedicación con la que cada uno aporta su energía. Lo que más valoro es cómo, paso a paso, hemos crecido juntos, evolucionando constantemente.

Datos de contacto:

Instagram @flora.holistica

Whatsapp 0223 155582559