Florencia Arditti, la verdad detrás de un Influencer

Florencia, ¿qué sucedió en tu vida que dejaste de hablar tanto del body positive?

Por empezar, sentí que al hablar tanto del cuerpo, seguimos dándole entidad a lo físico, a lo de afuera. Preferí comenzar a hablar de lo interno, de lo espiritual, siento que de esta manera podía ayudar mucho más que hablando continuamente del cuerpo.

Las personas se interesan por tu historia de vida.

Considero que somos muchos los que teníamos una vida “color de rosas” y un día “se vino abajo”. Me siento bien hablando de lo que me pasó en mi vida persona y con la enfermedad de mi mamá, esto es la vida misma, a todos nos puede pasar, e incluso a muchos nos pasa y pocos lo decimos.

¿Cuál es la verdad detrás de un Influencer que no conocemos?

Cuando comencé mi “carrera” en Instagram tenía dos misiones: expresarme sobre lo que nadie habla y ayudar a los emprendedores. En un momento decidí comenzar a tener ganancias por lo que hacía, ya que me demandaba mucho tiempo, y terminó siendo mi trabajo a tiempo completo.

Gracias a Dios en la mayor parte de los circunstancias me cruzo con emprendedores muy agradecidos y amables. Pero en algunos casos esta no fue la realidad. Me topé con personas que solo buscaban “seguidores”, “ventas”, en definitiva, “magia”.

El creador de contenido sufre mucho, aunque quizás no cuente este lado B. Parece que tener seguidores te hace “impune”, pero no es así. También sufrimos el querer cobrar nuestro trabajo (porque ES nuestro trabajo) y que nos desprecien y nos desvalorizan. Cuento esto porque sé que a muchas personas les pasa, pero no se animan a contarlo. Sin embargo cuando abrí ésta cuenta de Instagram prometí decir siempre la verdad, y ésta también es la verdad.

Entiendo que en cuentas más grandes, hay personas encargadas de hablar con las marcas y emprendedores, pero este no es mi caso, y por eso también me llevo las pálidas.

¿Qué decidiste hacer cuando viste esto?

Empecé a estudiar Marketing. Me dije: “bueno, a mi comunidad la estoy ayudando mostrándoles un Instagram real. Un cuerpo real. Una vida real. Pero ahora me quedaban los emprendedores, a ellos también les prometí algo”.

De esta manera me abrí mi cuenta secundaria (@florardittimd) donde hablo meramente de Marketing. Comencé a realizar mentorías 1:1. En mi cuenta principal, algunas veces, también hablo sobre ciertos temas, como la importancia de contar con una estrategia de Marketing antes de contratar a un Influencer, que los mismos no son quienes venden tus productos o servicios, sino que experimentan y cuentan sus vivencias. Considero que esto es algo de los que todos debemos aprender. Por supuesto que los invito a seguirme en ésta red social, en la principal (@florenciaarditti) en LinkedIn (Florencia Arditti) y en Tik Tok (@florardittiok)

¡Gracias por ésta increíble nota y por sumarse a contar la verdad!