Florencia Kotek, creadora de Yuyo

Florencia se encuentra graduada como Ingeniera Química y actualmente está finalizando una Maestría en Administración de Empresas. Desde muy chica sintió una gran pasión por la química y la cosmética, por lo que decidió seguir este camino laboral y de vida. Hoy conversa con nosotros y nos cuenta sobre el surgimiento de su espacio “Yuyo” que busca dar soluciones de calidad para el cuidado de la piel.

“En mi caso particular, tuve muchos problemas en la piel y durante toda mi vida fui muy cuidadosa a la hora de elegir qué productos consumir. Más tarde adquirí el conocimiento técnico por mi formación profesional”, destaca la ingeniera y agrega que “anteriormente, tuve otro emprendimiento del cual me desvinculé por otros motivos. Durante la pandemia, como le ocurrió muchos emprendedores en cuarentena, me replanteé muchas cosas a nivel personal y decidí comenzar con este proyecto”.

Yuyo se encarga de realizar productos para el cuidado de la piel, revalorizando plantas nativas y aplicando tecnología. “Creemos que hay una mejor manera de hacer cosmética, creando productos innovadores sin dejar de priorizar la ecología”, afirma Kotek.

¿Cuáles son las tendencias en el rubro actualmente?

Actualmente, los clientes demandan un mayor cuidado en la elaboración de productos y son muy conscientes del daño ambiental que generan. Hay una mayor demanda de derivados de plantas por sobre otros ingredientes y materias primas que antes se utilizaban en la cosmética tradicional hoy están siendo reemplazadas por otras más amigables con el planeta. En cosmética se observa la incorporación de superalimentos al cuidado de la piel. La revalorización de lo local y fomentar otra manera de consumir también es una demanda no solo del rubro, sino de todos los sectores.

¿Qué productos tienen a disposición? ¿A qué público apuntan?

Tenemos productos de cuidado facial: cremas, sueros, contornos de ojos. Planeamos sacar nuevos productos con el tiempo. Nuestro público son principalmente mujeres, pero apuntamos a todos aquellos que buscan consumir de una manera más sustentable y efectiva. Está orientado a personas que buscan que los productos funcionen, y, además, que sean más sustentables.

¿Cuál consideran que es su diferencial?

Las plantas nativas de nuestro país son un territorio poco explorado y tienen propiedades muy interesantes. Ellas son las protagonistas de nuestra línea. Adicionalmente incorporamos tecnología para poder adaptar el uso milenario de las plantas de la medicina popular a la modernidad actual.

¿Qué experiencia buscas brindarles a sus clientes?

Si bien ya se observaba un crecimiento en las ventas digitales previamente, la pandemia aceleró el proceso de digitalización. Buscamos brindarles a las personas una nueva manera de consumo, haciendo de la experiencia digital algo personalizado. Respondemos muchas consultas de gente interesada en nuestros productos, nos acercan sus problemáticas y hacemos recomendaciones en base a eso.

Tratamos de orientarlos en su cuidado de la piel, ya sea usando nuestros productos o no. Buscamos brindar un servicio personalizado y moderno, y crear un espacio en donde todos se sientan cómodos planteando sus dudas y problemas. Buscamos también brindar nuestro conocimiento y generar un ida y vuelta. Nos gusta mucho escuchar a nuestros clientes, porque es lo que nos permite crecer y ser mejores.

Datos de contacto: Web: www.holayuyo.com - Mail: info@holayuyo.com - IG: @hola.yuyo - PH: @inealliatiph