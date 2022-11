FUARK Y GFITNESS SE UNEN

CREDITO CARAS

GFITNESS, líderes en equipamiento y maquinaria fitness, unen fuerzas con FUARK para ofrecer también en sus instalaciones la mejor indumentaria para atletas y deportistas.



Este nuevo proyecto toma lugar en el Local 72 del centro comercial saavedrense. En unas modernas y cómodas instalaciones de casi 400m² los clientes podrán encontrar la variada colección de FUARK que incluye tanto su línea deportiva como su nueva rama urbana FRK1790.



“Siento que fuimos muy acertivos dando este paso. El público jóven va a encontrar nuestros productos de la mano de las mejores máquinas, por lo que sentimos que estamos en el lugar ideal. La idea es no solo que los clientes realicen una compra y se vayan, sino que disfruten de la experiencia y la repitan” apunta Bruno Verbauwen, CEO de FUARK.



“Nos conocimos hace algunos años por amigos en común y aparte de compartir los mismos valores humanos también vimos un proyecto divertido y con mucho potencial” agrega Christopher Palermo (dueño de GFITNESS). “Nuestras máquinas no son solo profesionales, sino que también acompañamos a los deportistas con máquinas de uso residencial. Tanto FUARK como GFITNESS acompañan a atletas profesionales pero también a todos nuestros clientes que lo hacen de manera amateur o como una manera de mejorar su estilo de vida. Vimos eso como el punto inicial indicado y proyectamos una nueva etapa muy fructifera”.



“Queremos que los clientes vengan y se sientan parte. Que se animen a probar tanto la ropa como las máquinas. Es un muy lindo lugar no solo para hacer compras o entrenar sino también para pasar un rato agradable” cierra Christopher, no descartando extender esta alianza a futuro en otras áreas.

Datos de contacto:

INSTAGRAM GFITNESS: @gfitness.arg

INSTAGRAM FUARK: @fuarkok

www.fuark.com.ar

https://tienda.gfitness.com.ar