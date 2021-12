GAIA: La menstruación ya no es un problema

CREDITO CARAS

¿Cómo surgió GAIA y de qué trata?

La historia se repetía, otro mes que gastábamos en toallitas y tampones. Aparecen Sentimientos sentimientos de malestar, fastidio enojo, fiaca, otra ropa interior manchada, oOtra vez la sensación de tener que frenar la vida porque “me vino”. Entendíamos que los tampones eran la mejor opción para estos días cuando menstruamos, hasta que nos dimos cuenta de que cada vez éramos más conscientes y cuidadosas con el consumo y lo perjudicial que son algunos productos para el planeta y nuestro cuerpo.

Nos enseñaron que menstruar duele, que es malo y que para estos días solo existen elementos de higiene descartablessolo existían productos que disfrazan la menstruación. Pero esta nueva generación viene a cuestionarse todo y claro está que necesitábamos una alternativa efectiva a lo conocido. De ahí surgió GAIA, con la idea de crear una copa menstrual de industria nacional, pero que además esté pensada y liderada por mujeres y para todas las personas que menstrúan.

¿El producto para quiéenes está recomendado?

Está orientada a que todos los cuerpos y clases sociales la puedan usar. A nuestro local en Flores vienen clientas y nos dicen “ojalá la hubiera conocido 20 años atrás”. Una de las ventajas es que la podespodés usar desde tu primera menstruación hasta la última. Pero además, nos da más independencia y, libertad, que es algo que nos moviliza mucho.

¿Qué pretenden transmitir al público como marca?

Para una persona que está menstruando un trámite puede ser tu peor pesadilla, o mismo meterte a la pileta siendo una adolescente. Lo que queremos trasmitir en GAIA es inclusión y tranquilidad, algo que antes no teníamos y que genera que hablemos más, nos inspeccionemos e inevitablemente nos conozcamos más. Hay personas que no saben que la vulva tiene dos orificios, esto es un cambio cultural necesario y sabemos que nos enfrentamos a algunas barreras un poco anticuadas. Es solo cuestión de incentivar a las personas a que vayan a pedirle una opinión a un ginecólogo, quien les va a recomendar que la usen, que aún no tiene contraindicaciones, o al menos, no más que otros productos de gestión menstrual.

Muchos todavía no saben quée es la copita menstrual ni cómo se usa y con GAIA buscamos todo el tiempo ser claros para que, aunque sea, las personas puedan elegir y sepan que hoy hay una nueva opción en el mercado, más cómoda, económica y mucho más ecológica y responsable para con el planeta y nuestro cuerpo.

Datos de contacto

Web: www.copagaia.com

Instagram: @copagaia