GI TEAM: una propuesta para que cuides tu salud y tu cuerpo

Conversamos con Giselle Blanco, creadora de GI TEAM, quien nos cuenta en esta entrevista sobre los beneficios del ejercicio, sumada a su amplia experiencia en este campo. Ella orienta e instruye a diversos grupos, obteniendo resultados increíbles. ¡No te lo pierdas!

La actividad física ayuda a mejorar la calidad de vida. ¿Cuáles son los beneficios más importantes?

No nos deberíamos olvidar de nuestros antepasados, quienes eran formidables cazadores y recolectores, recorriendo kilómetros incansablemente hasta cansar a su presa y recolectar los alimentos. Si hacemos una comparación con los años de hoy en día, la industrialización junto con la globalización, nos han llevado cada vez más a una vida cómoda y tristemente sedentaria.

En resumen, el ser humano necesita ejercitarse para que los diversos sistemas del cuerpo (cardiovascular, hormonal, nervioso vegetativo, nerviosos central, nuestro metabolismo y aparato locomotor) funcionen adecuadamente y de esa manera podamos prevenir enfermedades, llegando a una tercera edad en mejores condiciones.

Una musculatura fuerte y en buen estado, funciona gracias al entrenamiento y es de gran importancia para todas las articulaciones, ya que proporciona la protección y el sostén necesarios. La actividad física no es un remedio curativo y no puede compensar todos los errores cometidos en otros aspectos de la vida, con respecto a los hábitos y a la alimentación. El interés por la salud no es suficiente para mantenerse sano o volver a serlo. ¡Hay que hacer algo para conseguirlo!

¿Qué experiencia buscas brindarles a tus alumnos?

Hay varios tipos de alumnos: los que vienen con experiencia previa, los que hace mucho no hacen actividad y los que nunca hicieron nada. Para los que no tienen experiencia previa, es todo nuevo y tienen un mundo nuevo por descubrir. Es muy satisfactorio ver cómo se van superando día a día y ellos mismo buscan auto desafiarse en nuevos objetivos y ponerse a prueba constantemente.

Los que tienen experiencia previa, se acercan al grupo buscando una sana competencia interna, que los lleve a mejorar el rendimiento físico y los haga sentir nuevamente competitivos.

Beneficios de la actividad física en grupo

Una de las ventajas que tiene la actividad en grupo, es que se genera una motivación mayor, ya que todos están por lo mismo: mejorar la calidad de vida, superarse y divertirse.

La actividad en grupo motiva, contiene y mantiene al alumno incentivado y focalizado en los objetivos que se propone, pero lo más importante del entrenamiento en grupo, es que se genera un sentido de pertenencia grupal.

La calidad de servicio suele ser muy importante. ¿Dónde te gusta poner el foco?

Yo hago mucho hincapié en las relaciones humanas, creo que la Unión genera una energía positiva, tanto individual como colectiva. Una persona que se siente integrada, apoyada y contenida, es más fácil que consiga los resultados deseados.

Datos de contacto : Gigi Blanco - IG @giteamrunning - Face Gi team running - giteam.run@gmail.com - Peluquería: @laslolasspa - PH: @camiradri.