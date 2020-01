Lorena González De Sousa: cirujana plástica y reparadora

¿Cómo decidió ejercer su profesión de manera independiente?

Cuando elegí Cirugía Plástica lo hice bajo la idea de realizar prácticas de cirugía delicadas, no porque pensara en la estética, ya que yo tenía 24 años cuando me recibí y no me realizaba ningún tratamiento de belleza ni tenía idea de ellos o su necesidad, pero luego de llegar mi hija a mi vida, su femineidad me orientó hacia mi destino más amado hoy, que es ayudar a la gente a lograr su mejor versión externa y que generalmente va aparejado de cambios internos.

En su profesión, ¿qué diferencial aporta una mujer?

Mucho, especialmente la sensibilidad sobre los detalles. A veces, en mi consultorio hay médicos que vienen a ver mis prácticas, y un día, uno de ellos, me comentó su asombro porque ante tres pacientes con similar problema estético yo recomendé a cada uno de ellos algo distinto. Ese es el detalle.

¿Cuál fue su mayor caso de éxito?

Mi momento de satisfacción profesional es cuando veo que el paciente se encuentra feliz con su aspecto, que tuve la sensibilidad de aunar resultados con los deseos del paciente y recibir comentarios como “mi marido me dijo que tengo nuevamente la cara de cuando nos casamos“.

¿Cuál fue el fracaso del que más aprendió?

No haber diagnosticado a un paciente con dismorfismo; esto es cuando no reconoce su cuerpo en su imagen real. A este tipo de paciente el que lo tiene que tratar es un psicólogo o psiquiatra.

¿Cuánto pesa la comunicación en su profesión?

Todo, si no hay comunicación es imposible entender qué necesita el paciente, ni explicar qué es lo que podría realizarse.

