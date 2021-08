Grand Sushi: rolls novedosos, de calidad y con un sabor único

Grand Sushi es una marca creada por Mercedes Gómez, una emprendedora que buscaba crear un espacio gastronómico de vanguardia, que ofreciera una calidad y servicio del más alto nivel del mercado. Hoy conversamos con ella quien nos cuenta más acerca de su menú y de las ventajas actuales de su servicio.

“En Grand Sushi procuramos brindar la mejor experiencia a nuestros clientes, por eso ofrecemos un servicio de alta gama, pero que busca la oferta y demanda del mercado, dándoles a nuestros clientes un momento único, ya que obtienen sus mayores satisfacciones a través de un precio cómodo y adaptable para que cualquiera pueda llevarlo”, destaca Mercedes.

Dentro de la marca cuentan con platos clásicos dentro de la gastronomía japonesa, teniendo a disposición una amplia variedad de sushi. “Hemos ampliado nuestro menú creando nuevos rolls, partiendo de la regionalización que existe de cada plato internacional, dependiendo de la zona geográfica donde se encuentre. Además, contamos con variedad de platos peruanos, nuestra marca es una fusión de comida peruana-japonesa”, afirman desde Grand Sushi.

¿Cómo se han reinventado con la pandemia?

A raíz de la pandemia, enfatizamos la entrega a domicilio o retiro por sucursal para lograr llegar hasta cada cliente. Esto hizo que incorporáramos personal extra para delivery, y ampliando los métodos de compra. Por ese motivo sumamos la compra vía web y a través del catálogo de WhatsApp, para que todos puedan disfrutar de nuestros productos.

¿Cuál considera que es su diferencial en el mercado?

A diferencia de muchos otros locales de sushi, tenemos la mejor calidad en productos, no solo por la frescura que ofrecemos en el armado de cada uno de los ingredientes que se utilizan para preparar los Rolls, sino también en cuanto a dimensiones.

Si bien es cierto contamos con las cantidades estándar de Rolls por combinados, nuestras piezas son más grandes, siendo el tamaño un factor determinante a la hora de la elección de nuestro sushi.

¿Cuáles son las problemáticas más comunes por resolver?

Gracias a la organización que hemos logrado a través de estos 6 años, hoy contamos con muy pocas problemáticas imprevistas, más allá de que exista alta demanda de un plato en específico, o problemas de clima para las entregas, hoy somos una empresa que cuenta con una preparación detallada para ofrecer un servicio de primera.

¿Qué han aprendido en este tiempo de profesión?

Creo que la pregunta realmente sería: “¿Qué no he aprendido?” Cuando inicias tu propio negocio al principio es complicado, tengas o no una gran inversión, siempre se deben hacer trámites legales, hasta decidir cuál es tu identidad.

A eso se le suma planificar y armar el menú y seleccionar el personal, todo ha sido un total aprendizaje. Hoy cuento con un gran equipo que me apoya en todo y una plantilla estable de personal en las sucursales. También tenemos un departamento de marketing y todo lo que concierne a trámites legales y administrativos.

Definitivamente he aprendido mucho y sé que aún me falta mucho más por aprender.

¿Cuáles son las tendencias en el rubro?

En la actualidad la tendencia es crear nuevos platos, manteniendo los ya tradicionales, pero implementando nuevos sabores, texturas y colores. Estas variantes fortalecen la carta actual y también el vínculo con el cliente, ampliando sabores nuevos hacia el público.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que le da su trabajo?

Cada día estoy trabajando por cumplir lo que me propongo, han sido años de trabajo duro, de ensayos y errores para poder conseguir lo que actualmente es Grand Sushi. Esto fue algo que empezó como una idea y hoy puedo decir que es parte de mi vida, poco a poco ha crecido.

Si me preguntas, antes no imaginaba que fuera a tener 3 sucursales y próximamente estaremos abriendo la cuarta.

¿Cómo te proyectas en el futuro?

Me veo trabajando y cumpliendo las próximas metas propuestas. Quiero incursionar en otros rubros y ya tengo algunas opciones vistas, pero vamos poco a poco. Considero que la única manera para lograr mis objetivos es trabajando como hasta ahora.

Datos de contacto: Mercedes Gómez, Dueña y fundadora +54 9 11 3120-2202 // Marsiel Echeverría, Community Manager +54 9 11 6104-9262 - @Marsield // @grandsushiba