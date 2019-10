Grupo Santalá: comunicación empresarial

Estamos reunidos con Claudia Lalloz, CEO del Grupo Santalá y queremos preguntarle acerca de esta profesión que está tan en boga hoy en día: el coaching.

¿Por qué el coaching hoy está tan de moda? ¿Es una moda o de qué se trata este fenómeno?

En principio te diría que no es una moda, no es algo pasajero, ni algo que podemos descartar después de que lo usamos, no tiene que ver con el sentido de la utilidad porque los cambios a los que conduce tienen un nivel de profundidad tal que es imposible volver atrás. Cambiamos conductas, creencias, actitudes, la mirada hacia nosotros, hacia nuestras relaciones. Miramos la vida con responsabilidad y compromiso, y todo eso se sostiene en el tiempo. Por es no es moda. Es una profesión que vino para instalarse.

Si nos remitimos a los números que mueve el coaching profesional en el mundo, nos dariamos cuenta de que se trata de algo muy serio, al punto tal de convertirse en una industria: la industria del coaching.

¿Y a qué le atribuís el éxito?

Básicamente a los resultados. La transformación que provoca hace que ni las personas ni las organzaciones sigan mirándose de la misma manera como lo hacían antes de contratar a un coach.

En pocas palabras, cómo definirías al coaching?

Es un proceso transformacional en el que un coach profesional acompaña a su cliente a alcanzar los resultados que éste se propone. Lo hace en una conversación en la que el cliente define lo que es importante para él y sobre la que el coach va haciendo preguntas que invitan al coachee a reflexionar. Este proceso potencia el ser personal y la responsabilidad que cada persona deberá asumir para lograr lo que se propone.

Según tu experiencia ¿en qué casos sería recomendable contratar a un coach?

En principio cuando la persona o las empresas quieren lograr algo y no lo están pudiendo conseguir. Por más que intenten varias “recetas” todas fallan. Ahí la mirada de un coach profesional puede ayudar a ver qué está pasando y por qué no están pudiendo lograr lo que dicen que quieren.

También sería recomendable en el caso contrario, es decir, cuando las personas no tienen claridad en lo que quieren pero sí tienen conciencia sobre lo que no quieren.

¿Cómo impacta el coaching en la vida cotidiana?

A través de un proceso de Coaching logramos mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás. Dejamos de reclamarle al mundo lo que nos pasa y empezamos a hacernos responsables tanto de lo que tenemos o hacemos como de lo que no.

También impacta en nuestra manera de hablar, de escuchar , de decir lo que sentimos, en definitiva, nos ayuda a vivir alineados entre nuestros valores y nuestras acciones.

¿Y para una empresa cuáles serían los beneficios?

En una empresa los beneficios son múltiples y dependen de lo que la propia empresa esté buscando. En términos generales logra alinear a los miembros de la organización con la visión que la empresa tiene, potencia el compromiso de los empleados y directivos, identifica las desviaciones que obstaculizan el logro de objetivos, mejora las conversaciones de los equipos, fomenta un clima laboral de confianza y cooperación.

Aunque todo eso lleva tiempo, lo importante es apostar al cambio . Nada es tan vital para un los tiempos que corren como un liderazgo responsable y consciente.

