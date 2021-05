Hablalo con mi Abogado: la marca que te ayuda a entender tus derechos de manera sencilla

Martin Fiorito es un abogado nacional (T°115 F°25 CPACF), creador de HABLALO CON MI ABOGADO, una marca que busca informar a la sociedad sobre sus derechos, con un lenguaje actual y con la responsabilidad de brindar a sus seguidores información de utilidad.

“Creamos un portal en donde se puedan entender los derechos en una forma fácil. Lo definimos como un canal de comunicación “aggiornado” a la actualidad. Es una forma fácil de estar en contacto con profesionales del derecho e información de interés”, destaca Martín quien destaca que la idea nació por el desafío de volcar la profesión a la era digital.

“Sabemos que el público busca soluciones rápidas y sin burocracia, en Instagram encontramos el medio para poder desarrollar contenido y contacto con clientes con un gran ida y vuelta”, afirman.

¿Cómo eligieron el nombre?

A finales del 2018 a un grupo de clientes, con los que tenemos a su vez una relación de amistad, les regalamos una gorra que decía "HABLALO CON MI ABOGADO" y esto fue ya que ellos en forma constante, ante cualquier problema, indicaban esto. Cuando comenzamos el proyecto en redes, encontramos en este latiguillo un nombre fácil de recordar y que resume el objetivo que buscamos.

¿Qué tipo de información brindan?

Abarcamos la mayor cantidad de temáticas posibles, pero nos enfocamos en derecho laboral, reclamos ante las ART, accidentes de tránsito y derecho del consumo.

Hay un cierto formalismo tras una consulta profesional, ¿buscan romper con ese esquema?

Totalmente, buscamos adecuar la profesión a los tiempos de hoy. Internet y todas sus plataformas, nos dan herramientas para comunicarnos, por lo que intentamos derribar el mito de que contactar un abogado es difícil.

Me cuesta creer que en los próximos años alguien llame a un teléfono fijo para concretar una entrevista. Si bien hoy contamos con dos oficinas, una en Pilar y otra en CABA, creemos que en un corto plazo la necesidad de espacios físicos se va a reducir a la mínima expresión.

¿Dónde crees que hay una mayor confusión normativa?

No lo llamaría confusión, si no fallas legislativas. En el ámbito laboral se necesita una reforma integral urgente, no para quitar derechos a los trabajadores, sino para ordenarlos y enfocarnos en las necesidades actuales.

Al escuchar "reforma laboral” se piensa en quita de derechos, pero la realidad de lo que se habla es de derechos actuales y de calidad. Hoy tenemos una legislación laboral que se pensó para una sociedad de hace más de 4 décadas y el mundo cambió en forma drástica y las relaciones de trabajo no fueron la excepción.

A esto le tenemos que sumar Convenios Colectivos complejos y una carga impositiva alta. Es muy difícil para los empleadores poder cumplir en forma correcta con el 100% de sus obligaciones y esto genera una ola de reclamos que inunda Tribunales.

Prefiero leyes más simples pero que se cumplan, a leyes complejas que pocos cumplen. Desde el estudio vimos cientos de proyectos que luego se frustran por la contingencia laboral e impositiva, esto no puede pasar y máxime en un país sediento de inversión y puestos de trabajo.

La oferta de abogados es amplia, ¿qué los diferencia?

La facilidad de contacto y un equipo interdisciplinario de calidad. Por ejemplo, en casos con lesiones, la Lic. Soledad Robledo (Kinesióloga Fisiatra mp 6263), nos da una visión concreta del padecimiento de nuestros clientes para lograr la indemnización que corresponde. Contamos con MICASO.COM.AR en donde nuestros clientes siguen su caso.

Contanos sobre un caso que haya ingresado por Instagram…

Recuerdo un cliente que a través de una red social había ingresado al portal de su banco para dejar una consulta, ahí un grupo delictivo tomó sus datos y logró ingresar al homebanking. Luego procedieron a solicitarle un préstamo y transferir dicho monto y sus ahorros.

Fue así, como iniciamos el reclamo ya que entendíamos que el banco era responsable por la seguridad de sus clientes, sea presencial o electrónica. El resultado final fue favorable, se recuperó el dinero y se canceló el crédito.

¿Hay mucha desinformación sobre los derechos ciudadanos?

Si y mucha, de nada sirve tener leyes si no se conocen, una sociedad tan desinformada es peligrosa ya que nos vuelve vulnerables, buscamos luchar contra la desinformación.

Datos de contacto: Instagram: /HablaloConMiAbogado - WhatsApp: 11-5977-1641 - www.hablaloconmiabogado.com.ar.