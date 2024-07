Hacer realidad el vestido de tus sueños

CREDITO CARAS

Me apasiona poder transmitirte todo el amor que me contagió mi abuela y mi mamá por la costura, por eso cuando me contactás para confeccionarte el vestido para tu evento concertamos nuestra primer cita presencial o virtual. Con mucha ilusión, nos conocemos y conversamos sobre tus expectativas, fecha del evento, tipo de evento, lugar, y la parte que más me gusta es cuando me compartís sobre vos, estilos que te gustan, colores y qué querés comunicar. Luego comienzo a crear el diseño para vos en base a tu morfología, personalidad, color de cabello, te imagino en el evento, y así empiezo a dibujar combinando escotes, faldas, drapeados, volados, frunces, mangas, asimetrías, tipos de telas y texturas.

Te presento tres bocetos, juntas definimos el diseño y modelo para seleccionar el tipo de textil que mejor se adapte y el color del mismo.

Me dirijo a las sederías en busca de la mejor tela que se ajuste al diseño y a vos, de la selección te envío fotos de los tonos para que puedas definir.

Pasos a seguir en mi atelier:

Construcción del molde base Dibujo las modificación para el diseño definido. Confecciono un tual para la primer prueba. Tenés una idea más fehaciente del diseño Terminar de hacer los ajustes del molde. Corto el textil Segunda prueba. Tip importante: es imprescindible que tengas el brasier que vas a usar el día del evento y el calzado para controlar el largo. Tercer prueba para últimos ajustes.

El día de la entrega, el más feliz porque me llena el corazón ver tu alegría luciendo tu vestido, Certifica el amor que pongo en cada creación y porqué sigo eligiendo esta profesión.

Soy Sandra Farías, diseñadora de Blanshí Atelier. Escribime para asesorarte y acompañarte en este maravilloso proceso de crear el vestido de tus sueños. Juntas podemos hacerlo realidad.

Instagram: @Blanshi.atelier

Celular: +5491154767373

Mail: [email protected]