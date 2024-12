Hacer una Pausa para Reencontrarnos con Nosotros Mismos y Empezar el Año con Nueva Energía

CREDITO CARAS

Llega el fin de año, un momento perfecto para hacer una pausa en el camino, recapitular y prepararnos para un nuevo comienzo. Es una oportunidad invaluable para detenernos, reflexionar y decidir cómo queremos vivir los próximos doce meses. La vida, con su rutina y vorágine diaria, a menudo nos lleva a transitarla sin realmente vivirla con todos nuestros sentidos. Nos encontramos inmersos en un mundo donde la inmediatez apremia, y constantemente dejamos de lado nuestras verdaderas necesidades y deseos para "después". Pero ¿y si ese después nunca llega? Hoy, te invito a hacer un alto en el camino y reencontrarte con tu verdadero ser.

Visualiza Nuevos Objetivos

¿Cómo visualizo nuevos objetivos? Comenzá por imaginar cómo te gustaría que fuera tu vida. Cerrá los ojos y visualiza tu día ideal, desde que te despertás hasta que te acostas. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? Permítete soñar en grande, sin limitaciones ni juicios. Luego, escribí todo lo que visualizaste. Este es tu mapa de deseos y sueños.

El Primer Paso

¿Por dónde empiezo? El primer paso es siempre el más difícil, pero también el más importante. Comenzá por definir tus metas a corto y mediano plazo. Dividí tus sueños en pequeños objetivos alcanzables. Hace una lista y prioriza lo que realmente te hace feliz y te expande. Recordá, la clave está en moverse constantemente hacia adelante, aunque sea con pasos pequeños.

Cuando el Cambio No Depende de Vos

¿Qué pasa si el cambio no depende de mí? Hay situaciones en la vida que están fuera de nuestro control. En estos casos, lo más importante es aceptar lo que no podemos cambiar y enfocarnos en lo que sí está a nuestro alcance. Practica la paciencia y la resiliencia. A veces, el cambio más significativo comienza desde adentro, cambiando nuestra perspectiva y actitud hacia lo que nos rodea.

Superar los Momentos Difíciles

¿Y si tengo que pasar un mal momento para llegar al bueno? La vida está llena de altibajos, y es en los momentos difíciles donde más aprendemos y crecemos. Enfrentar desafíos puede ser doloroso, pero también es una oportunidad para fortalecernos. Recordá que todo pasa y que después de la tormenta siempre llega la calma. Mantené la esperanza y seguí adelante con valentía y determinación.

Herramientas Espirituales

¿Hay mantras, oraciones, plegarias, afirmaciones que me ayudarán a lograr mis objetivos? Las herramientas espirituales pueden ser muy poderosas y complementarias en este proceso. Acá te comparto algunas sugerencias:

Mantras : Repetí frases positivas que te inspiren, como "Soy capaz de lograr mis sueños" o "Merezco ser feliz".

: Repetí frases positivas que te inspiren, como "Soy capaz de lograr mis sueños" o "Merezco ser feliz". Oraciones y Plegarias : Dedica unos minutos cada día a conectarte con tu ser interior o con lo que consideres tu guía espiritual. Anímate a recibir sus consejos, porque ellos solo van actuar si nosotros se lo pedimos. Hace las preguntas y déjate sorprender con sus respuestas. Siempre van a ser desde el amor incondicional.

: Dedica unos minutos cada día a conectarte con tu ser interior o con lo que consideres tu guía espiritual. Anímate a recibir sus consejos, porque ellos solo van actuar si nosotros se lo pedimos. Hace las preguntas y déjate sorprender con sus respuestas. Siempre van a ser desde el amor incondicional. Afirmaciones: Escribí afirmaciones positivas y colócalas en lugares visibles para recordarte constantemente tus objetivos y tu valía. (Es divertido escribirlas con un labial en los espejos)

Planificar y Actuar

Hace una lista de tus sueños y comenzá a planificar tu 2025. Establece metas claras y realistas, y elaborá un plan de acción. Recordá que, si no tomas la iniciativa, nadie lo hará por vos. Deja de poner excusas y empezá a vivir la vida ligera y plena que siempre quisiste vivir.

Quienes me conocen saben que a mí me gusta comparar todo con los viajes. Por eso, te invito a sacar el pasaje para este nuevo viaje que vas a comenzar a recorrer: el viaje de tu propia vida, pero de una forma consciente, llevando solo lo que te hace feliz, sin cargar nada "por las dudas". Porque lo más importante en este viaje llamado vida es que te tengas a vos mismo, con todo tu ser y sentir, entero.

Eso sí, este viaje siempre es mejor hacerlo acompañado. Si necesitas ayuda, búscala. Toma acción, busca una guía, un acompañamiento, porque las transiciones no son fáciles y es importante estar acompañado para no perderse en el camino o no dejar todo a la mitad.

Te acompaño en este viaje. ¿Venís?

